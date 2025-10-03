Xe bán tải bẹp bị vùi lấp ở Lào Cai: 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích 03/10/2025 09:48

(PLO)- Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã đưa được thi thể hai nạn nhân trong vụ xe bán tải bị vùi lấp ra khỏi hiện trường và tiếp tục tìm kiếm người còn lại.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, sáng 3-10, lực lượng chức năng đã đưa được hai thi thể nạn nhân trong vụ xe bán tải bị sạt lở vùi lấp ra khỏi hiện trường, bàn giao cho gia đình mai táng.

Hai nạn nhân là anh Hoàng Văn Định và anh Hoàng Đức Giang, người còn lại đang được tìm kiếm.

Hình ảnh hiện trường chiếc xe bán tải bị vùi lấp. Ảnh: CA

Công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do mưa bão, đất đá tràn xuống lớn, nguy cơ sạt lở cao, uy hiếp trực tiếp đến lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 29-9, UBND xã Nậm Xé nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thịnh, 37 tuổi, ngụ thôn Tu Hạ về việc khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Định, 37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé lái xe ô tô bán tải BKS 24A-348.02.

Trên xe còn có hai người khác là anh Hoàng Đức Giang, 35 tuổi, trú xã Văn Bàn và Phùng Văn Tuấn, 45 tuổi, trú xã Nậm Xé.

Xe ô tô này di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 hướng về xã Văn Bàn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày (29-9), gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với cả ba người trên xe.

Cơ quan công an xác định, xe bán tải mất tích đã đi qua cây xăng xã Minh Lương trên quốc lộ 279 lúc 7 giờ 56 ngày 29-9 và vài phút sau đó, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Pom Khén (cùng tuyến quốc lộ 279). Vụ sạt lở vùi lấp tuyến đường dài khoảng 100 mét với ước tính 1.000m³ đất đá.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Nậm Xé đã phối hợp với UBND xã Minh Lương, Công an các xã lân cận và lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Lào Cai triển khai công tác tìm kiếm.