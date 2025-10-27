Xe đầu kéo chở sắt gặp sự cố, giao thông trên đường Lê Đức Anh ùn tắc nhiều giờ 27/10/2025 19:24

(PLO)- Xe đầu kéo chở sắt thắng gấp trên đường Lê Đức Anh, TP.HCM khiến sắt dồn về phía trước, làm hư hỏng đầu xe và gây ùn tắc nhiều giờ.

Đến hơn 17 giờ, ngày 27-10, Đội CSGT Phú Lâm, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác xử lý hiện trường vụ xe đầu kéo chở sắt gặp sự cố trên đường Lê Đức Anh khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Xe đầu kéo chở sắt thắng gấp, giao thông trên đường Lê Đức Anh ùn tắc nhiều giờ. Ảnh: NT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, xe đầu kéo biển số 50H-079… kéo theo rơ-moóc chở sắt, khi lưu thông đến chân dốc cầu vượt Gò Mây (hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc), bất ngờ thắng gấp để tránh va chạm với phương tiện phía trước.

Do lực quán tính, số sắt trên rơ-moóc dồn mạnh về phía trước, va vào cabin khiến đầu xe hư hỏng, móp méo nặng.

Sự cố khiến dòng xe trên đường Lê Đức Anh kẹt cứng, kéo dài nhiều km. Nhận tin báo, Đội CSGT Phú Lâm có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng phân luồng từ xa để giảm áp lực ùn ứ.

Ảnh hưởng của vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nhiều giờ. Ảnh: NT

Xe cứu hộ được điều đến hiện trường để xử lý. Sau hơn hai giờ, phương tiện gặp nạn mới được di dời, giao thông dần ổn định trở lại.

Vụ việc không gây thương vong nhưng ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông qua khu vực.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.