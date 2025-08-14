Xôn xao clip chủ quán bún vỉa hè ở Huế rửa tô chớp nhoáng 14/08/2025 17:53

(PLO)- Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ sự việc quán bún vỉa hè bị tố rửa tô chớp nhoáng, mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngày 14-8, lãnh đạo phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế TP Huế, đã tiếp nhận được thông tin và yêu cầu phường Thuận Hóa xác minh, kiểm tra việc một quán ăn vỉa hè ở Huế bị phản ánh rửa tô chớp nhoáng, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xôn xao clip chủ quán bún vỉa hè ở Huế rửa tô chớp nhoáng. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh tại một quán bún vỉa hè được cho là ở gần số 51 đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa).

Theo nội dung clip, người bán hàng đã gom một chồng tô của khách vừa ăn xong mang đến khu vực rửa tạm bợ cách đó không xa. Tại đây, người này đổ thức ăn thừa vào một xô nhựa.

Điều đáng nói là ngay sau đó, toàn bộ chồng tô bẩn được nhúng thẳng vào một xô nước đục ngầu khác đặt ngay cạnh. Người phụ nữ chỉ chao qua chao lại vài lần rồi bê chồng tô về quầy.

Toàn bộ quá trình "rửa tô" diễn ra chớp nhoáng, hoàn toàn không có nước sạch hay xà phòng tẩy rửa.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã khiến nhiều người dân địa phương và du khách quan tâm, bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.