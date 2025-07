Xử lý nghiêm hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long 21/07/2025 12:39

Ngày 21-7, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an phường Hồng Gai tiến hành xác minh, làm việc với công dân N.H.A.T. (43 tuổi, trú tại tổ 9, khu phố 3, phường Hồng Gai) về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 19-7-2025 - ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, công dân N.H.A.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận sai sự thật về số lượng người tử vong trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chị A.T sau khi người này đăng tải thông tin sai sự thật về vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long. Ảnh: CAQN

Nội dung bình luận này nhanh chóng lan truyền, gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực tới tâm lý người dân và làm ảnh hưởng đến nỗ lực của các lực lượng chức năng đang trực tiếp cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định nội dung đăng tải là hoàn toàn không có căn cứ, không trích dẫn từ nguồn tin chính thống, vi phạm quy định pháp luật về thông tin trên không gian mạng. Cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với công dân N.H.A.T theo quy định.

Theo công an tỉnh Quảng Ninh, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, đặc biệt trong bối cảnh xã hội nhạy cảm như thiên tai, tai nạn nghiêm trọng… không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, cản trở quá trình tổ chức cứu hộ, điều tra và xử lý.

Trên thực tế, nhiều người đã lợi dụng các sự kiện “nóng” để trục lợi cá nhân, câu tương tác, thu hút sự chú ý. Hành vi này đang bị xử lý ngày càng nghiêm khắc.