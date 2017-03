Những tác hại của dầu ăn bạn cần biết

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy dầu hướng dương, dầu ngô và các loại dầu thực vật khác không ổn định khi ở nhiệt độ cao, nhanh chóng phân hủy thành chất độc adelhyde làm tăng nguy cơ ung thư.

Nấu ăn bằng dầu thực vật chỉ trong vòng 20 phút đã tăng mức adelhyde lên gấp 20 lần so với mức giới hạn của Tổ chức Y tế Thế giới.

Mọi người thường cho rằng dầu thực vật tốt hơn mỡ động vật hoặc bơ, nhưng các nghiên cứu mới cho thấy dù một số loại dầu thực vật lạnh như dầu oliu tốt cho sức khỏe, nhưng các loại dầu thực vật khác không đem lại lợi ích thực tế nào nhiều hơn tác hại chúng mang lại.



Tại sao dầu ở nhiệt độ cao lại trở nên độc hại? Khi dầu mỡ bị đun nóng, chúng sẽ thay đổi, sản xuất ra những chất hóa học có thể gây hại đến tim, gây ung thư.

Khi đun nóng, các tác dụng hỗ trợ sức khỏe của nó giảm sút và sinh ra độc chất có hại. Dầu có nhiệt độ bốc hơi càng thấp càng nguy hiểm, vì nó nhanh chóng sản xuất chất độc hơn.

Các chuyên gia cho rằng loại dầu thực vật an toàn cho nấu nướng cần có nhiệt độ bốc hơi cao, có thể chịu nhiệt mà không sinh ra chất gây ung thư. Các loại dầu này bao gồm dầu hướng dương sôi ở 225 độ C, dầu ngô sôi ở 230 độ C.

Tuy nhiên, khi thử nghiệm thực tế với nhiều loại dầu mỡ khác nhau bao gồm dầu thực vật, dầu hướng dương, dầu ngô, dầu cải dầu, dầu oliu, bơ, mỡ ngỗng, mỡ heo, kết quả thu được rất đáng ngạc nhiên.



Dầu hướng dương được cho là lành mạnh nhất lại tạo ra mức adelhyde rất cao, thậm chí hơn cả mỡ heo. Dầu ngô cũng có kết quả tương đương.

Các chất dầu mỡ này ôxy hóa trong không khí, tạo thành các chất như aldehyde và peroxit lipid. Trong nhiệt độ bình thường, quá trình này diễn ra chậm hơn. Ăn hoặc hít thở các chất này dù chỉ một lượng nhỏ cũng tăng nguy cơ bệnh ung thư, tim mạch.

Những loại dầu càng giàu chất không bão hòa đa càng sản xuất ra nhiều aldehyde hơn. Và những loại chất được cho là tốt cho cơ thể lại biến đổi khi bị hâm nóng, thành chất có hại. Nấu ăn bằng những loại dầu này còn tạo ra nhiều chất độc hơn tất cả cảnh báo trước đó.

Dầu oliu và dầu cải dầu ép lạnh tạo ra ít aldehyde hơn rất nhiều, tương tự bơ và mỡ ngỗng. Các loại chất béo này là chất béo không bão hòa đơn hoặc là chất béo bão hòa, ổn định hơn khi hâm nóng. Độc chất chúng tạo thành cũng ít nguy hiểm với cơ thể con người hơn. Và so với sử dụng dầu thực vật đun nấu, dùng mỡ động vật có vẻ lành mạnh hơn.



Các loại dầu thực vật chứa chất béo không bão hòa vẫn rất tốt cho cơ thể, giảm cholesterol xấu, đột quỵ, trụy tim… Nhưng chúng nên được dùng lạnh. Các chất béo bão hòa dù ổn định hơn khi nấu nướng nhưng cũng cần được sử dụng đúng mức vì chúng có thể làm tăng cholesterol xấu, gây hẹp động mạch, bệnh tim…

Và mọi người cũng nên xem lại cách cất dầu nấu ăn của mình, vì ánh nắng mặt trời cũng tạo ra tác hại với dầu tương đương như nhiệt độ cao, dù chỉ chậm hơn. Dầu nấu ăn nên được cất trong tủ kín, tránh ánh sáng trực tiếp.