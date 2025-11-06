1 du khách châu Âu nguy kịch vì nhồi máu cơ tim khi du lịch Sa Pa 06/11/2025 15:03

(PLO)- Nữ du khách châu Âu bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội khi đang tham quan Sa Pa, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng suy tim nặng.

Ngày 6-11, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân nữ đến từ châu Âu, bị nhồi máu cơ tim khi đang du lịch tại Việt Nam.

Cụ thể, trong chuyến du lịch tại Sa Pa (Lào Cai), người phụ nữ bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội, khó thở. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Lào Cai trong tình trạng suy hô hấp nặng, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.

Các kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bệnh nhân bị hội chứng vành cấp trên nền tiền sử đặt stent mạch vành, tràn dịch màng phổi trái nhiều, SpO₂ chỉ 86% (chỉ số SpO 2 bình thường ở người khỏe mạnh là từ 95-100%). Cạnh đó, bệnh nhân còn có tiền sử mắc COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính).

Bệnh nhân khi đang được điều trị tại Viện Tim mạch Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được xác định bị nhồi máu cơ tim cấp ngày thứ hai, biến chứng phù phổi cấp, tràn dịch màng phổi trái, suy tim trên nền stent cũ và COPD.

Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị tích cực, toàn diện theo phác đồ chuẩn quốc tế. Bước đầu, các bác sĩ dẫn lưu dịch màng phổi, hỗ trợ hô hấp, giúp SpO₂ cải thiện nhanh từ 86% lên 95%. Song song với đó là điều trị tối ưu cho hội chứng vành cấp và suy tim cấp.

Dù bệnh nhân không nói được tiếng Anh, song các bác sĩ vẫn phối hợp hiệu quả nhờ sự hỗ trợ kịp thời của đại diện Đại sứ quán, đảm bảo trao đổi, giải thích tình trạng bệnh minh bạch.

Sau khi ổn định hô hấp và tuần hoàn, bệnh nhân được chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành. Hình ảnh chụp cho thấy stent cũ thông tốt nhưng xuất hiện tổn thương hẹp 50% tại nhánh liên thất trước (LAD1).

Tiếp đó, bệnh nhân được siêu âm trong lòng mạch (IVUS), phát hiện lóc tách nội mạc động mạch vành - “thủ phạm” gây cơn nhồi máu cơ tim mà chụp mạch thường khó phát hiện. Ngay sau đó, một stent mới được đặt vào LAD1, khôi phục hoàn toàn dòng chảy mạch vành.

Sau can thiệp, bệnh nhân hết đau ngực, khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định.

PGS.TS Tạ Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Trưởng Đơn vị Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Viện Tim mạch Bạch Mai, cho biết đây là một ca bệnh được xử trí rất bài bản. Ứng dụng IVUS giúp bóc tách rõ ràng tổn thương phức tạp bên trong lòng mạch, từ đó can thiệp chính xác, giải quyết triệt để nguyên nhân gây nhồi máu.

“Kết quả này khẳng định trình độ chuyên môn và năng lực làm chủ các kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới của các bác sĩ Viện Tim mạch”, PGS Cường nói.

Sau điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt, được xuất viện và về nước tiếp tục theo dõi sức khỏe.