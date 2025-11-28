2 ông cháu bị tai nạn tử vong trên đường từ trường học về nhà 28/11/2025 13:31

(PLO)- Người ông chạy xe máy đón cháu đi học về, trên đường về xảy ra tai nạn giao thông với xe tải đi cùng chiều, hậu quả khiến hai ông cháu tử vong.

Ngày 28-11, Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong trên đường Lê Duẩn, phường Pleiku.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, xác minh nguyên nhân tai nạn. Ảnh: TT.

Trước đó, khoảng 10 giờ 27 phút cùng ngày, xe tải 81A-53085 đang lưu thông trên quốc lộ 19, đoạn đường Lê Duẩn theo hướng Pleiku đi Quy Nhơn thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều.

Vụ va chạm khiến hai người đi trên xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Hậu quả, hai người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Clip ghi lại vụ tai nạn xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông PHĐ (70 tuổi, ngụ phường Pleiku) và cháu gái TNBN (10 tuổi). Được biết, trước tai nạn xảy ra, ông Đ. chạy xe máy đón cháu N. đi học về. Trên đường về nhà không may xảy ra tai nạn thương tâm.