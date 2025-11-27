Bắt giữ lái xe 7 chỗ trong vụ tai nạn 4 người tử vong 27/11/2025 17:34

(PLO)- Cơ quan công an đã khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Lại Quang Nhân.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong xảy ra vào chiều 26-11, trên quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất (xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn có mặt chỉ đạo tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 27-11, tài xế điều khiển xe bảy chỗ trong vụ tai nạn là Lại Quang Nhân (32 tuổi, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày(27-11), Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc. Công an tỉnh Lạng Sơn được giao chủ trì điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm; phối hợp Sở Xây dựng tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân và giải pháp an toàn giao thông trước ngày 6-12; tăng cường tuần tra, phân luồng và xử lý các hành vi lấn làn, vượt ẩu, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ…

Sở Xây dựng Lạng Sơn được yêu cầu rà soát, đánh giá hệ thống giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn và trên các tuyến trọng điểm như QL1, cao tốc, QL1B, QL4A, QL4B; khắc phục các “điểm đen”, hoàn thiện hạ tầng để đảm bảo an toàn và thông suốt.

Như PLO đã đưa tin, chiều hôm qua, tại km 42+600, quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Nhân Lý, ô tô 7 chỗ ngồi biển kiểm soát 19A - 483.13 do Lại Quang Nhân điều khiển đã đâm vào xe đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77 do Phạm Văn Dũng (44 tuổi, trú xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo Cục CSGT, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe 7 chỗ đi không đúng làn đường và đâm trực diện vào xe đầu kéo.