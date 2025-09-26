3 người ở Huế sản xuất gần 1.000 chai dầu gội giả mạo 26/09/2025 20:01

(PLO)- Nhóm người mua nguyên liệu trôi nổi, in bao bì giả để sản xuất gần 1.000 chai dầu gội của một thương hiệu rồi tuồn ra thị trường.

Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Loan, Trần Quang Nam và Phạm Hoài Bảo để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Mua nguyên liệu trôi nổi, sản xuất gần 1.000 chai dầu gội có thương hiệu đã được bảo hộ.

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế bất ngờ kiểm tra một địa điểm tại ngõ 5, kiệt 22, đường Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long (TP Huế).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Loan đang tổ chức sản xuất, đóng gói số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu làm giả.

Qua xác minh, công an làm rõ, chỉ trong một thời gian ngắn, Loan đã chủ mưu, câu kết với Nam và Bảo để tổ chức một đường dây sản xuất hàng giả khép kín.

Nhóm này đã đặt mua nguyên liệu trôi nổi, trang bị máy móc, đặt in tem, bao bì giả thương hiệu dầu gội xả bưởi của một công ty có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh - sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ độc quyền.

Với thủ đoạn này, nhóm người trên, đã sản xuất gần 1.000 chai dầu gội giả, với tổng giá trị nếu tính theo hàng thật là 108 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các theo quy định của pháp luật.