500 người bị lừa mua máy nông nghiệp 'giá rẻ' trên mạng xã hội 27/01/2026 19:14

(PLO)- Công an Đồng Nai bắt 2 nghi can để điều tra về hành vi lừa khoảng 500 người mua máy nông nghiệp 'giá rẻ' qua mạng xã hội với số tiền khoảng 5 tỉ đồng.

Ngày 27-1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị vừa triệt phá nhóm lừa đảo đặc biệt tinh vi, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của khoảng 500 bị hại.

Theo thông tin ban đầu, công ty TNHH Quản lý Captrade NBVH có địa chỉ ở TP. HCM chuyên mua bán các loại máy móc nông nghiệp có uy tín.

Nghi can Nguyễn Hoàng Lam (trái), Phan Văn Giỏi (phải)

Biết điều này, Nguyễn Hoàng Lam (27 tuổi, trú tại xã Phú Túc, Vĩnh Long) và Phan Văn Giỏi (31 tuổi, trú tại xã Lương Phú, Vĩnh Long) đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube mang tên công ty NBVH rồi lấy hình ảnh, video quảng cáo bán máy móc cơ giới của chính công ty NBVH có địa chỉ ở TP.HCM trên để đăng quảng cáo bán với giá rẻ hơn rất nhiều giá trên thị trường.

Đồng thời, để tăng lòng tin của khách hàng, các đối tượng đã làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh để tạo vỏ bọc pháp lý.

Có khách hỏi mua thì Lam và Giỏi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ đã mua trên mạng. Khi người mua chuyển tiền chúng không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại.

Nhóm nghi can sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo.

Sau gần 3 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được nhóm nghi phạm hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long và phối hợp công an địa phương bắt giữ Lam và Giỏi.

Qua điều tra ban đầu công an xác định, từ khoảng giữa năm 2024 đến nay nhóm này đã thực hiện trót lọt trên 500 vụ tương ứng với trên 500 người bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.