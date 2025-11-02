500 vận động viên phường Thông Tây Hội tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I 02/11/2025 14:49

(PLO)- Hướng tới Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM lần thứ X năm 2026, phường Thông Tây Hội tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2025, quy tụ 500 vận động viên tham gia.

Ngày 2-11, UBND phường Thông Tây Hội tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2025. Đây là một sự kiện văn hóa – thể thao trọng điểm của địa phương. Gần 500 vận động viên tranh tài tại đại hội.

Đại hội Thể dục thể thao cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thông Tây Hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030), đồng thời hướng tới Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM lần thứ X năm 2026.

Tham dự lễ khai mạc có bà Đào Thị My Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường, các phòng chuyên môn, đại diện 14 trường học, 55 khu phố và gần 500 vận động viên.

Lãnh đạo phường trao cờ lưu niệm tại Đại hội. Ảnh: QUANG VINH

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Song Luân, Phó Chủ tịch UBND phường, nhấn mạnh Đại hội là dấu mốc quan trọng trong phong trào thể dục thể thao của phường, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, năng động.

Đây cũng là dịp để phát hiện và tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu đại diện phường tham gia thi đấu tại cấp TP.

Đại hội Thể dục thể thao phường Thông Tây Hội quy tụ hơn 500 vận động viên tham dự. Ảnh: QUANG VINH

Đại hội Thể dục thể thao phường Thông Tây Hội lần thứ I diễn ra từ tháng 11 đến tháng 12-2025, với 8 môn thi đấu gồm: bóng chuyền, kéo co, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, cờ tướng, cờ vua và pickleball.

Hơn 500 vận động viên đến từ 55 khu phố và các trường học trên địa bàn sẽ cùng tranh tài, tạo nên không khí sôi nổi, đoàn kết và lan tỏa tinh thần thể thao trong toàn phường.