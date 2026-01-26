90 kg sườn heo đông lạnh đang tuồn vào bếp ăn bán trú bị phát hiện 26/01/2026 21:55

(PLO)- Một lô thịt heo không đảm bảo chất lượng bị phát hiện khi đưa vào bếp ăn bán trú của trường tiểu học.

Ngày 26-1, UBND phường Bến Cát, TP.HCM cho biết đã hoàn tất việc kiểm tra, rà soát và làm rõ thông tin phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, sau khi hình ảnh thịt heo được cho là không đảm bảo chất lượng lan truyền trên mạng xã hội, gây lo ngại trong phụ huynh, học sinh.

Nhiều phụ huynh bức xúc tập trung tại trường để yêu cầu nhà trường thông tin công khai, minh bạch về diễn biến và kết quả xử lý vụ việc.

Theo UBND phường, vào khoảng hơn 5 giờ ngày 15-1, Tổ kiểm tra thực phẩm đầu vào của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh gồm Ban Giám hiệu, giáo viên phụ trách và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh đã tiến hành kiểm tra theo đúng quy trình.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 90 kg sườn heo do Công ty PH cung cấp là thịt đông lạnh, không bảo đảm chất lượng và không đúng chủng loại theo hợp đồng đã ký (hợp đồng quy định cung ứng thịt tươi, mới).

Ngay sau khi phát hiện, nhà trường đã không đưa số thực phẩm trên vào chế biến, đồng thời lập biên bản và yêu cầu đơn vị cung cấp thu hồi toàn bộ 90 kg sườn heo không đạt yêu cầu.

Đến khoảng hơn 7 giờ cùng ngày, Công ty PH đã cung cấp lại số thực phẩm thay thế, bảo đảm chất lượng, được Tổ kiểm tra của nhà trường xác nhận trước khi đưa vào bếp ăn bán trú phục vụ học sinh.

Đến ngày 23-1, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã tổ chức buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội cha mẹ học sinh và đại diện Công ty PH để làm rõ vụ việc.

Đại diện nhà trường thông tin về vụ việc cho phụ huynh.

Tại đây, nhà trường yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm ký cam kết thực hiện nghiêm các điều khoản hợp đồng. Đồng thời khẳng định sẽ chấm dứt hợp đồng nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm về chất lượng, chủng loại thực phẩm.

UBND phường Bến Cát cũng cho biết đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp với nhà trường kiểm tra toàn bộ hồ sơ pháp lý, quy trình tổ chức bếp ăn bán trú, hợp đồng cung ứng thực phẩm và các biên bản xử lý liên quan.

Cùng đó, yêu cầu nhà trường tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và các chi hội phụ huynh lớp để thông tin công khai, minh bạch về diễn biến và kết quả xử lý vụ việc.

UBND phường Bến Cát thông tin thêm nhà trường tiếp tục làm rõ và công khai quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm, khẳng định số thực phẩm không bảo đảm đã được phát hiện kịp thời và không sử dụng cho học sinh; tiếp thu ý kiến phụ huynh để hoàn thiện công tác quản lý bếp ăn bán trú.

Việc niêm yết quy trình kiểm tra thực phẩm, thực đơn hằng ngày và sổ theo dõi an toàn thực phẩm tại bảng tin và các kênh thông tin của nhà trường cũng được yêu cầu thực hiện thường xuyên.

Theo UBND phường Bến Cát, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học trên địa bàn; duy trì sự tham gia giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh; rà soát chặt chẽ các hợp đồng cung ứng thực phẩm và kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với các đơn vị không bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 24-1 một số hình ảnh liên quan đến lô thực phẩm không đạt yêu cầu, bị lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận và phụ huynh học sinh lo lắng.