Âm nhạc Việt đồng hành cùng lịch sử và lòng yêu nước 18/08/2025 08:40

(PLO)- Làng nhạc Việt đón nhận một loạt dự án âm nhạc ca ngợi tinh thần yêu nước, tình yêu quê hương và dân tộc với nhiều cách thể hiện khác nhau hướng đến đại lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hướng đến đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9, nhiều nhạc sĩ, ca sĩ đã sáng tác, dàn dựng, ra mắt các MV, ca khúc mới với nội dung ca ngợi quê hương đất nước, tri ân những người anh hùng, liệt sĩ... được công chúng đón nhận nồng nhiệt, góp phần lan tỏa lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng.

Đậm đà tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc

Đầu tháng 8, ca sĩ Võ Hạ Trâm mở đầu với ca khúc Nguyện là người Việt Nam, một sáng tác của của nhạc sĩ trẻ Đoàn Minh Quân.

Sau Võ Hạ Trâm, nhóm sản xuất DTAP với MV Made in Vietnam quy tụ 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng đến từ nhiều ngành nghề. Điểm nhấn của MV là sự lồng ghép các làn điệu dân ca của ba miền Bắc - Trung - Nam do NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi đại diện thể hiện.

Bên cạnh các MV đơn lẻ, nhiều dự án mang quy mô lớn và đường dài cũng được ra mắt trong dịp này như ca sĩ Hoàng Bách với EP gồm ba ca khúc: Lời trái tim Việt Nam, Yêu nụ cười Việt Nam và Welcome to Việt Nam.

Hay ca sĩ Nguyên Vũ với dự án Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình gồm 34 ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của các tỉnh, thành sau khi sáp nhập. Được biết dự án được ca sĩ Nguyên Vũ ấp ủ từ năm 2024.

Đạo diễn Trần Thành Trung cũng cho ra mắt MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam (sáng tác: Tuấn Cry) mở màn cho chuỗi dự án nghệ thuật cộng đồng Viet Nam love và dự kiến kết thúc vào quý I-2026.

Ca sĩ Trang Pháp cũng đã cho ra mắt MV Mãi là người Việt Nam kết hợp với ca sĩ Hà Lê hôm 14-8. Ca khúc lấy cảm hứng từ những hành động đẹp của người Việt như ô tô che chắn cho xe máy trong đợt bão Yagi, đồng bào tương trợ nhau trước thiên tai, những cuộc diễu binh, diễu hành “đi trong lòng nhân dân”…

Bộ đôi Tùng Dương - Nguyễn Văn Chung gây sốt với MV mới "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Ảnh: NSCC

Trước đó, ca khúc đã được biểu diễn trước 25.000 khán giả trong V Fest tại Hà Nội sắp tới ca sĩ Trang Pháp sẽ hát nhạc phẩm này trong concert Sao nhập ngũ tại TP.HCM.

Gần đây nhất, ca sĩ Tùng Dương phát hành ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - chủ nhân của bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

"Bình thường chúng ta thấy thị trường âm nhạc sẽ luôn ưu tiên cho những bài hát đáp ứng thị hiếu của khán giả, còn các ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước thì đây là dịp tốt nhất để các ca sĩ có thể bày tỏ tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc qua các sáng tác của mình. Với những ca khúc mang đề tài này bao giờ cũng có tác dụng mạnh mẽ trong việc lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc đến với các bạn trẻ hiện nay". Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN CHUNG

Được biết với sự hỗ trợ của các nhà giáo, ca khúc đang được dịch sang một số thứ tiếng nước ngoài để có sức lan tỏa rộng lớn hơn. Không chỉ vậy, để cảm ơn tình cảm của khán giả cũng như tạo sân chơi để mọi người thể hiện khả năng ca hát, ca sĩ Tùng Dương tổ chức cuộc thi “cover” lại ca khúc trên nền tảng TikTok. Giải nhất của cuộc thi trị giá 20 triệu đồng và 20 giải thưởng đồng hạng gồm nhiều quà tặng ý nghĩa.

Sợi chỉ liên kết tinh thần dân tộc

Có thể nói những ca khúc mang đậm tình yêu nước trong giai đoạn này được ra mắt là một chất xúc tác mạnh mẽ khơi gợi tinh thần, niềm tự hào dân tộc trong những ngày lịch sử lớn của đất nước và nhận được sự đón nhận của khán giả.

Đa số những sản phẩm âm nhạc mang tinh thần yêu nước đều nhận được những đón nhận của khán giả như MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai đã đạt được 1 triệu lượt xem sau 24 giờ đăng tải và hiện tại đã vượt 11,8 triệu lượt xem.

Hay MV Made in Việt Nam nhận được hơn 4.000 bình luận với sự khen ngợi dành cho êkíp và DTAP cùng các nghệ sĩ tham gia.

Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi góp mặt trong chuyến tàu âm nhạc "Made in Việt Nam". Ảnh: NSCC

Bên cạnh việc nhắc nhớ những câu chuyện lịch sử oai hùng, nét đẹp vùng miền hay tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thì việc đổi mới cách quảng bá, thay đổi sáng tác đã góp phần không nhỏ góp nên sự thành công của các sản phẩm âm nhạc Việt.

Đó là cách phối mới các ca khúc, là sự kết hợp giữa các thế hệ trong âm nhạc, đặc biệt là sự hỗ trợ của AI về mặt hình ảnh đã tạo nên những ca khúc dễ nghe, dễ cảm nhận, chạm được đến với trái tim của khán giả.

Có thể nói những ca khúc đầy hào hùng, mang tinh thần yêu nước đã tạo nên những hiệu ứng tích cực với con số hàng chục ngàn khán giả đến với những “concert quốc gia” họ cùng nhau hòa giọng cùng các ca sĩ, sử dụng những vật phẩm có hình ảnh cờ đỏ sao vàng, hình cờ Tổ quốc, áo in tiêu ngữ Việt Nam… để cùng hòa chung nhịp thở, cùng bày tỏ niềm tự hào, tinh thần yêu nước.