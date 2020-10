Bà Rịa- Vũng Tàu: Tìm kiếm 2 nữ sinh viên mất tích bí ẩn

Ngày 31-10, trao đổi với PLO, lãnh đạo công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho hay, Công an huyện Châu Đức đã có thông báo gửi phòng Cảnh sát hình sự, công an các huyện, thành phố về việc tìm kiếm một nữ sinh viên 21 tuổi mất tích mấy ngày qua.



Theo đó vào ngày 30-10, Công an huyện Châu Đức tiếp nhận thông tin của bà Nguyễn Thị Hoàn (thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) về việc con gái bà là chị Hỷ Phương Hạ Vi (21 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bà Rịa- Vũng Tàu) đi khỏi nhà từ 18 giờ chiều ngày 28-10 đến nay chưa về.



Thông báo truy tìm của Công an huyện Châu Đức.

Bà Hoàn cho biết trước khi ra khỏi nhà, Vi có nói với gia đình đinh là đi đến chùa Long Quang (xã Hòa Long, TP Bà Rịa) cùng với bạn là Nguyễn Thanh Trúc (sinh viên trường Cao đẳng Y tế, nhà ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa). Tuy nhiên, sau đó gia đình không liên lạc được với chị Vi và không biết chị Vi đang ở đâu, làm gì.



Công an huyện Châu Đức ra thông báo gửi tới các đơn vị nghiệp vụ, địa phương để phối hợp truy tìm chị Hỷ Phương Hạ Vi.

Khi đi chị Vi mặc đồ lam màu nâu, đi xe máy Yamaha Acruzo màu đỏ, biển số 72F1-371.75. Ai biết thông tin về chị Vi thông báo ngay về Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Đức, gặp cán bộ Nguyễn Minh Hải, SĐT: 0915.531.606.



Hình ảnh hai em Vi, Trúc được gia đình, bạn bè, thầy cô chia sẻ nhờ tìm kiếm .

Theo tìm hiểu của PLO, mấy ngày qua gia đình, người thân, bạn bè, thầy cô giáo của Vi và Trúc đã tìm kiếm nhiều nơi, đăng tin trên mạng xã hội nhưng không ai biết thông tin gì. Hiện tài khoản zalo, facebook, điện thoại cả hai đều khóa, không liên lạc được. Hai sinh viên đang cùng trong thời gian thực tập tại một bệnh viện…



Công an huyện Châu Đức trong ngày 30, sáng 31-10 đã tìm kiếm rất nhiều nơi nhưng chưa có thông tin.