Đi chữa bệnh tim, bị can bỏ trốn rồi vượt biên sang Trung Quốc

Ngày 24-11, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Trùng Khánh vừa phối hợp cùng Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) bắt giữ Bế Minh Hải (30 tuổi, trú tại huyện Trùng Khánh) về tội trốn khỏi nơi giam giữ.



Bị can Bế Minh Hải. Ảnh: CACC

Trước đó, Hải bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, do Hải có tiền sử bệnh tim nên được cơ quan chức năng đưa đến khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Trà Lĩnh.

Lợi dụng sơ hở, Hải bỏ trốn, vượt biên sang Trung Quốc, sau đó quay về Việt Nam và ẩn náu tại tỉnh Quảng Ninh.

Công an phát lệnh truy nã đối với Hải về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Hải đã được di lý từ tỉnh Quảng Ninh về Cao Bằng để xử lý theo quy định.