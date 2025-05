B. Bình Dương thảm bại và chung kết sớm ở vòng 21 V-League 04/05/2025 12:03

(PLO)- Vòng 21 V-League 2024-2025 đang bước vào những trận đấu quyết định mang tính then chốt trong cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng, trong sự sa sút đáng lo ngại của B. Bình Dương.

Ngay ở vòng 21 V-League chiều tối ngày 3-5, người hâm mộ đã được chứng kiến bất ngờ lớn khi CLB Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 3-1 trước đội khách B. Bình Dương trên sân nhà. Trận đấu này có nhiều điểm đáng chú ý, với bất ngờ lớn nhất nằm ở việc HLV Nguyễn Công Mạnh cất hàng loạt trụ cột như Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Hải Huy,… trên ghế dự bị, đồng thời trao băng đội trưởng cho cầu thủ trẻ Minh Khoa.

Dù bất ngờ có bàn mở tỷ số sớm nhờ công Hà Đức Chinh ở phút thứ 5, nhưng sự non nớt và sai lầm cá nhân đã khiến B. Bình Dương nhanh chóng đánh mất thế trận. Thẻ đỏ không đáng có của trung vệ Janclesio sau pha đánh nguội ở phút 14 đã khiến đội bóng đất Thủ chỉ còn chơi với 10 người trong phần lớn thời gian còn lại. Kết quả là họ không thể trụ vững trước sức ép mạnh mẽ từ đội chủ nhà.

Geovane là người ghi bàn gỡ hòa trên chấm 11m sau tình huống Ngọc Chiến phạm lỗi trong vòng cấm. Sang hiệp 2, một pha đốt lưới nhà từ hậu vệ Minh Trọng và cú sút quyết đoán của Trọng Hoàng đã hoàn tất màn lội ngược dòng cho CLB Hà Tĩnh.

Thủ quân Trọng Hoàng cùng đồng đội Hà Tĩnh thắng lớn B. Bình Dương 3-1. Ảnh: CCT.

Với 34 điểm sau vòng 21 V-League, Hà Tĩnh chính thức chen chân vào tốp 4, chỉ còn kém đội hạng 3 Viettel có 2 điểm và tiếp tục là hiện tượng thú vị nhất của mùa giải. Trong khi đó, B. Bình Dương trôi dần xuống nửa dưới bảng xếp hạng với chỉ 25 điểm, báo hiệu một giai đoạn cuối mùa đầy cam go nếu không nhanh chóng cải thiện.

Cũng ở loạt trận này, CLB Hải Phòng và SL Nghệ An cầm chân nhau trong trận đấu không bàn thắng trên sân Lạch Tray. Kết quả khiến cả hai vẫn chưa thể an tâm trong cuộc đua trụ hạng. Với 24 điểm, Hải Phòng đang nhỉnh hơn SL Nghệ An 4 điểm nhưng vẫn nằm trong vùng nguy hiểm.

Tâm điểm của vòng 21 V-League chắc chắn là trận đại chiến giữa CLB Hà Nội và Nam Định lúc 19 giờ 15 ngày 4-5 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu này được ví như chung kết sớm cho ngôi vô địch. Nam Định đang hơn Hà Nội 2 điểm, vì vậy nếu giành chiến thắng ngay trên sân khách, đội bóng thành Nam sẽ tạo ra khoảng cách 5 điểm cực kỳ quý báu và tiến gần hơn đến chức vô địch V-League đầu tiên. Ngược lại, nếu đội bóng Thủ đô có 3 điểm, họ sẽ soán ngôi đối thủ và tạo ra đà tâm lý quan trọng trong chặng nước rút.

Nam Định có chuyến làm khách căng thẳng trước Hà Nội ở vòng 21 V-League. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, để đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho trận đấu có ý nghĩa quan trọng này, Ban tổ chức V-League đã quyết định mời tổ trọng tài ngoại từ Malaysia, với ông Muhammad Izzul Fikri Kamaruzaman bắt chính và trợ lý VAR là Razlan Joffri Bin Ali. Ngoài cuộc đọ sức đỉnh cao giữa hai đội đầu bảng, nhóm cuối bảng cũng sôi động không kém với những trận sinh tử.

CLB Bình Định hiện đứng áp chót với 16 điểm sẽ tiếp đón HA Gia Lai (24 điểm) lúc 18 giờ, ngày 4-5. Đội chủ sân Quy Nhơn buộc phải thắng để tránh nguy cơ bị Đà Nẵng bắt kịp. Phía bên kia, HA Gia Lai tuy đang ở vị trí khá an toàn, họ vẫn cần thêm điểm số ở vòng 21 V-League để chắc chắn không phải đá play off tranh suất trụ hạng.

HA Gia Lai có tâm lý thảnh thơi hơn khi làm khách đội áp chót bảng Bình Định. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cùng giờ, CLB TP.HCM (22 điểm) có chuyến làm khách đầy khó khăn trước chủ nhà Thanh Hóa. Dù đối thủ chỉ đứng hạng 11 với 21 điểm, nhưng đá tại sân nhà xứ Thanh chưa bao giờ là thử thách dễ dàng với bất kỳ đội bóng nào, nhất là khi TP.HCM đang khát điểm.

Vòng 21 V-League rất kịch tính với việc định đoạt ngôi đầu và cũng là thời điểm sinh tử cho các đội đang vật lộn ở dưới đáy bảng. Từ đây đến hết mùa chỉ còn 5 vòng đấu, và mỗi điểm số đều trở nên vô cùng quý giá. Các đội sẽ phải bung hết sức để giành quyền tồn tại ở sân chơi khắc nghiệt nhất của bóng đá Việt Nam.