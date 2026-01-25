Bắt 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình 25/01/2026 23:00

(PLO)- Sau khoảng 40 giờ truy xét, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Hồng Ngát trên địa bàn phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Chiều 25-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ Triệu Văn Nam (22 tuổi, ngụ xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên; là công nhân tại một khu công nghiệp tại Bắc Ninh) và Đào Nguyên Bách (20 tuổi, ngụ xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên, là sinh viên) khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại Bắc Ninh và Hưng Yên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 23-1, Nam và Bách đi xe máy không gắn biển kiểm soát, mang theo dao bầu, búa và chai thủy tinh, đeo khẩu trang che kín mặt rồi xông vào tiệm vàng Hồng Ngát có địa chỉ tại tổ dân phố 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Tại đây, các đối tượng đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính, cướp nhiều trang sức bằng vàng và nhanh chóng tẩu thoát.

Hai đối tượng Triệu Văn Nam và Đào Nguyên Bách tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, huy động nhiều lực lượng phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, tổ chức truy xét xuyên đêm.

Hiện Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản bị cướp gồm 23 lắc tay, 23 dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn bằng vàng, cùng xe máy không biển kiểm soát, dao, búa và nhiều vật chứng liên quan.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn nhựa, được khai dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp khác.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ, quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook rồi bàn bạc thực hiện vụ cướp. Sau khi gây án, các đối tượng chia nhau tài sản và cất giấu tại các phòng trọ ở Hưng Yên và Bắc Ninh.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.