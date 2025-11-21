Bắt kẻ trốn nã trong đường dây thuê nhà xưởng để trồng cần sa 21/11/2025 11:04

(PLO)- Nguyễn Thái Long bị bắt vì liên quan đường dây mua bán, vận chuyển hơn 30 kg cần sa từ các tỉnh thành phía Nam ra phía Bắc để tiêu thụ.

Ngày 21-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP vừa phối hợp với Công an xã Bát Tràng (TP Hà Nội) bắt giữ Nguyễn Thái Long (31 tuổi, ngụ TP Hà Nội).

Long là người bị truy nã vì liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển hơn 30 kg cần sa từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc tiêu thụ.

Nguyễn Thái Long bị bắt. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 4 giờ 15 ngày 1-6-2024, tại Km12 đường tránh Nam hầm Hải Vân giao với đường Tạ Quang Bửu (phường Hải Vân, Đà Nẵng), PC04 Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang ba người về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 196 gói nilon chứa thảo mộc khô.

Ba người bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ TP Hà Nội); Hoàng Văn Hậu (30 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Hồ Thị Khanh (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị).

Đấu tranh ban đầu, Tuấn khai nhận số thảo mộc trên là cần sa được một người nước ngoài thuê vận chuyển từ tỉnh Bình Dương (cũ) ra TP Hà Nội với giá 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, mở rộng điều tra, PC04 Công an TP Đà Nẵng phát hiện lời khai của Tuấn là ngụy biện nhằm che dấu hành vi phạm tội.

Thực chất, khoảng tháng 12-2022, Tuấn sang Thái Lan để trồng cần sa cho một số người Trung Quốc. Từ tháng 7-2023 đến khi bị phát hiện, Tuấn về Việt Nam và thuê bảy địa điểm tại tỉnh Bình Dương (cũ) để làm nhà xưởng trồng cần sa, thu hoạch hoa, lá để bán ra thị trường.

Tất cả các nhà xưởng đều do Tuấn đứng tên thuê. Hạt giống cây cần sa được Tuấn đặt mua trên mạng xã hội. Quá trình hoạt động, Tuấn thuê thêm năm người ở nhiều địa phương khác nhau cùng tham gia. Các xưởng được đóng kín, có hệ thống lọc không khí nên người ngoài không thể phát hiện.

Cần sa sau khi khai thác được Tuấn bán ra cho các đầu mối ở một số tỉnh, TP trên cả nước. Do nghi ngờ bị lực lượng chức năng theo dõi, ngày 29-5-2024, Tuấn yêu cầu các nhân viên (trong đó có Hậu và Khanh) khai thác cần sa từ bảy địa điểm tập kết về nhà xưởng ở tỉnh Bình Dương (cũ).

Với tổng số cần sa thu hoạch được hơn 30 kg, Tuấn và đồng bọn dùng máy hút chân không, ngụy trang vào các gói cà phê để đưa đi tiêu thụ.

Chiều ngày 30-5-2024, Tuấn cùng Hậu, Khanh thuê ô tô vận chuyển cần sa ra TP Hà Nội. Khi di chuyển qua địa phận TP Đà Nẵng thì bị bắt quả tang.

Trong quá trình củng cố tài liệu, chứng cứ, PC04 Công an TP Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Thái Long có liên quan, là “tay chân” thân tín của Tuấn.

Do phát hiện đường dây bị triệt xóa, Long tìm cách trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc. Ngày 18-11, Long bị bắt giữ, di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc tiếp tục được PC04 Công an TP Đà Nẵng điều tra làm rõ.