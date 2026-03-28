Bé trai 9 tuổi phát hiện thi thể trôi trên sông 28/03/2026 21:30

(PLO)- Bé trai 9 tuổi phát hiện thi thể trôi trên sông trước nhà; cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt xử lý, nguyên nhân tử vong chưa được xác định.

Chiều 28-3-2026, tại khu vực ấp 11, xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh), bé trai 9 tuổi phát hiện một thi thể trôi trên sông trước nhà nên báo cho cha rồi trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, em TCB (9 tuổi, xã Thủ Thừa) đã phát hiện một thi thể trôi dạt gần bờ sông trước nhà. Ngay sau đó, em báo cho cha là ông Trần Chí Thảo (47 tuổi) đến kiểm tra. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, ông Thảo đã nhanh chóng thông tin đến trưởng ấp.

Thi thể được bé trai 9 tuổi phát hiện. Ảnh: CTV

Tiếp nhận tin báo, trưởng ấp đã liên hệ Công an xã Thủ Thừa để tổ chức kiểm tra, xử lý. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, tiến hành bảo vệ khu vực và xác minh danh tính nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, thi thể được xác định là ông NNT (75 tuổi, cư trú tại ấp 4A cùng xã).

Công an xã Thủ Thừa đã phối hợp Công an tỉnh bàn giao thi thể cho gia đình mai táng, gia đình không có khiếu kiện, khiếu nại.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.