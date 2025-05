Bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép tại Quảng Ninh bị bắt 27/05/2025 18:07

(PLO)- Hơn 1 năm trốn truy nã về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, bị can vừa đến Bình Thuận đã bị bắt giữ.

Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa bàn giao Phạm Văn Tiến (35 tuổi) cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh di lý về địa phương để xử lý theo thẩm quyền.

Phạm Văn Tiến bị bắt giữ tại quán cà phê.

Phạm Văn Tiến ngụ phường Trà Cổ, TP Móng Cái là người bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã vào ngày 22-1-2024 về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Hơn một năm qua, Phạm Văn Tiến đã di chuyển, lưu trú ở nhiều tỉnh, thành để lẩn trốn.

Sáng 26-5, qua công tác rà soát, kiểm tra, quản lý lưu trú trên địa bàn, Công an phường Phú Thủy phát hiện Tiến đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết nên tiến hành xác minh. Tuy nhiên Tiến đã kịp rời khỏi khách sạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an phường Phú Thủy xác định Tiến đang ngồi ở quán cà phê trên đường Tuyên Quang, TP Phan Thiết nên ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Tiến đã thừa nhận hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép tại Quảng Ninh và cho biết vừa mới đến Bình Thuận thì đã bị bắt giữ.