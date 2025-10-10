Bí thư phường Rạch Dừa quảng bá lợi thế của phường cho doanh nghiệp 10/10/2025 07:39

Chiều 9-10, hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Rạch Dừa, TP.HCM tổ chức họp mặt để tri ân, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh

Phát biểu tại họp mặt, ông Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy gửi lời chúc mừng tới các doanh nhân, doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Trên địa bàn phường Rạch Dừa hiện có 1.463 doanh nghiệp lớn, nhỏ, không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng phường ngày càng phát triển.

Phường Rạch Dừa, TP.HCM có các khu công nghiệp, dịch vụ dầu khí, dự án du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị và bãi tắm công cộng phục vụ người dân, du khách, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Ảnh: TK

Trên địa bàn phường có các khu công nghiệp, dịch vụ dầu khí, dự án du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị và bãi tắm công cộng phục vụ người dân, góp phần hỗ trợ thúc đẩy sinh kế người dân trên địa bàn phường như: Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Khu Cảng Sao Mai Bến Đình, Khu cảng dịch vụ hậu cần dầu khí của quốc gia, bãi biển Chí Linh, bãi biển Thủy Tiên với đường bờ biển kéo dài từ khu vực Paradise đến Khu đô thị đường 3 tháng 2 (với Làng Du lịch Chí Linh, Khu Du lịch-Biệt thự Thanh Bình, khu du lịch biển Blue Saphire, The Maris).

Nhiều dự án, các tuyến đường ngang nối các trục đường chính 30/4, 2/9, 3/2 ra đến bãi biển Thủy tiên được triển khai thực hiện, góp phần thay đổi diện mạo đô thị khang trang, hiện đại...

Sẽ có thêm 2.544 căn Nhà ở xã hội trên địa bàn phường

Theo Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa, từ ngày 1-7-2025, sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền đô thị 2 cấp, nhìn chung là người dân khi đến phường được phục vụ nhanh chóng, giảm bớt khâu trung gian. Kinh tế phường Rạch Dừa tiếp tục có nhiều khởi sắc, đời sống văn hóa - xã hội được tiếp tục quan tâm. Công tác an sinh xã hội, vệ sinh môi trường được thực hiện kịp thời, thường xuyên; an ninh trật tự được đảm bảo…

Tuy đạt nhiều kết quả, nhưng phường vẫn phải đối mặt khó khăn, thách thức. Nhận diện được điều này, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 của phường đã xác định mục tiêu là tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh, triển khai đầy đủ, hiệu quả các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số...

Ông Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa, TP.HCM phát biểu tại họp mặt doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn phường. Ảnh: KN

Phát triển kinh tế với các trụ cột: công nghiệp - cảng biển, dịch vụ - du lịch, đô thị - thương mại. Phát huy tiềm năng lợi thế từ khu vực bãi biển Chí Linh, Vịnh Gành Rái, trong đó có Cù lao Bãi ngựa, Cù lao Tàu. Phường cũng sẽ tập trung cải tạo các khu vực dân cư hiện hữu xập xệ. Khai thác, thúc đẩy quy hoạch các quỹ đất công, đất nông nghiệp trong đô thị.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án chung cư Tái định cư Thắng Nhất đang xây dựng với 153 căn, Khu chung cư nhà ở xã hội 4,7 ha (đất sạch, đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) với 2.391 căn hộ và các chung cư nhà ở thương mại đang dần hình thành đưa vào sử dụng. Điều này góp phần chủ động đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở cho người dân, trong đó đáp ứng cho công tác bồi thường GPMB một số dự án khác.

Thường trực Đảng ủy phường Rạch Dừa tặng hoa cho các doanh nhân, doanh nghiệp của phường tham dự họp mặt. Ảnh: KN

Ông Nguyễn Phúc Hoàng nhấn mạnh, Đảng ủy, chính quyền phường luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, bền vững. Mong rằng các doanh nhân, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết, vững vàng hội nhập, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của phường Rạch Dừa nói riêng và đất nước nói chung...

Tại họp mặt, phường Rạch Dừa cũng công bố quyết định, ra mắt Ban Vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ phường Rạch Dừa, TP.HCM. Ban Vận động sau ra mắt có nhiệm vụ vận động tổ chức, công dân đăng ký tham gia Hiệp hội và hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.