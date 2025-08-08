Bộ Công Thương cảnh báo nguy cơ tàu hàng bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ 08/08/2025 17:59

(PLO)- Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành logistics về cảnh báo nguy cơ tàu hàng bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ.

Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương vừa có văn bản số 925/XNK-TLH gửi các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu, các hiệp hội trong lĩnh vực logistics và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa về cảnh báo nguy cơ tàu hàng bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ.

Cục xuất nhập khẩu thông tin, ngày 27-7 vừa qua, người phát ngôn phong trào Houthi Yahya Saree đã tuyên bố mở rộng chiến dịch tại Biển Đỏ, sẽ tấn công bất kỳ tàu nào thuộc sở hữu bởi công ty liên quan tới các cảng biển của Israel, không phân biệt quốc tịch, quốc kỳ hay điểm đến. Tuyên bố đã được các hãng tin quốc tế Reuters, AP, YnetNews, Xinhua xác nhận.

Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran tại Công điện số 139 ngày 29-7 cũng cho biết, trong thời gian tới, các vụ tấn công tại Biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandeb, kênh đào Suez và Vịnh Aden có thể gia tăng, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Đặc biệt trong lĩnh vực logistics, vận tải biển, xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu, Trung Đông, châu Phi.

Các vụ tấn công tại Biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandeb, kênh đào Suez và Vịnh Aden có thể gia tăng, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Ảnh minh họa: VASEP

Nguyên nhân là do, với tình hình này, dự kiến chi phí bảo hiểm, vận chuyển, thời gian giao hàng có thể tăng, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các hãng tàu quốc tế có thể bị ảnh hưởng gián tiếp nếu hãng tàu đó trở thành mục tiêu của lực lượng Houthi.

Vì thế, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực logistics và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cần chủ động rà soát chuỗi cung ứng và lịch trình vận tải biển, đặc biệt nếu liên quan tới khu vực Biển Đỏ và các cảng biển có nguy cơ cao.

Song song với đó, phải phối hợp chặt chẽ với các đối tác logistics, hãng tàu và bảo hiểm hàng hải để đánh giá rủi ro và có phương án ứng phó kịp thời.

Đồng thời, Cục cũng khuyến nghị các đơn vị liên quan cần báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng nếu phát sinh các sự cố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.