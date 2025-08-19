Bố vợ dùng xà beng đánh con rể tử vong 19/08/2025 12:06

(PLO)- Có hơi men trong người, ông A’Rơng dùng xà beng đánh con rể tử vong sau khi anh này có hành động vô lễ.

Ngày 19-8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm A’Rơng (67 tuổi, ngụ làng Lang, phường Hội Phú) để điều tra về hành vi giết người.

Công an bắt giữ nghi phạm A’Rơng.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17-8, ông A’Rơng đang uống rượu trong nhà bỗng nghe tiếng con rể là anh T (45 tuổi, ngụ tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) đi nhậu về, lớn tiếng chửi bới và dùng rựa chém vào mái nhà.

Sau khi có hành động vô lễ, anh T cảm thấy có lỗi nên quay lại nhà ông A’Rơng để xin lỗi. Lúc này, ông A’Rơng cầm cây xà beng đập mạnh vào đầu con rể chảy máu.

Mặc dù đầu bị thương nhưng anh T không đi bệnh viện cấp cứu mà vào giường ngủ. Đến khoảng 1 giờ ngày 18-8, gia đình phát hiện anh T đã tử vong do chấn thương sọ não.

Đến sáng 18-8, lực lượng công an nhận được tin báo vụ việc, người gây án đã bỏ trốn khỏi nhà.