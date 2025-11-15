Cán bộ công an phường cùng con gái bị nạn trong lúc qua đường 15/11/2025 09:55

(PLO)- Người đàn ông chở con gái đang đi qua đường thì bị hai thanh niên đi xe máy tông trúng.

Ngày 15-11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một cán bộ công an phường tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 14-11, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo con gái lưu thông trên đường 22 tháng 12 (phường Thuận Giao).

Khi người đàn ông đang lái xe qua đường thì bất ngờ 2 nam thanh niên đi trên xe máy chạy khá nhanh lao đến tông trúng.

Cú tông mạnh khiến 4 người trên 2 xe máy văng ra đường bị thương nặng. Sau đó người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, người đàn ông đã tử vong. Con gái người này cũng đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, người đàn ông là cán bộ công an phường Lái Thiêu.