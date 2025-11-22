Cảnh sát giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị cuốn bàn tay vào máy xay thịt 22/11/2025 16:16

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM kịp thời triển khai phương án giải cứu thành công thiếu nữ 16 tuổi bị cuốn bàn tay vào máy xay thịt ở xã Bình Hưng.

Ngày 22-11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM (PC07) cho biết Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 20 vừa giải cứu một thiếu nữ 16 tuổi bị cuốn bàn tay vào máy xay thịt.

Cảnh sát PCCC&CNCH giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị kẹt bàn tay vào máy xay thịt. Ảnh: CA

Theo PC07, khoảng 6 giờ 44 phút sáng 18-11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 20 tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn trên đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, TP.HCM). Nạn nhân là em NTMK (16 tuổi), trong lúc vận hành máy xay thịt đã bị cuốn bàn tay vào bộ phận nghiền và không thể tự thoát ra.

Thiếu nữ sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: HT

Trung tâm 114 điều động một xe chuyên dụng và sáu cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tới nơi, cảnh sát phát hiện bàn tay nạn nhân mắc kẹt sâu, kết cấu máy cứng khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu nạn triển khai các thiết bị thủy lực, kìm cộng lực và dụng cụ mở rộng kết cấu để cắt tách từng phần của máy, đồng thời trấn an và cố định tay nạn nhân nhằm hạn chế thương tổn.

Đến 7 giờ 27 phút, các chiến sĩ đã giải cứu thành công và bàn giao nạn nhân cho lực lượng y tế, phối hợp chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.