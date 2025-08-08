Chàng trai cụt 2 tay đi hiến máu cứu người bệnh và cái kết có hậu 08/08/2025 17:21

(PLO)- Khi biết bệnh viện thiếu hụt nguồn máu dự trữ, một chàng trai bị cụt hai tay ở Đắk Lắk tự đón xe đến bệnh viện để hiến máu, cứu người bệnh.

Ngày 8-8, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận hiện kho dự trữ máu của bệnh viện đang thiếu hụt trầm trọng.

Buồn vì không được hiến máu

Theo ông Thịnh, những ngày qua, ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên chức của bệnh viện cũng tranh thủ hiến máu để bổ sung vào kho dự trữ máu, nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Bác sĩ tiến hành lấy máu của các tình nguyện viên. Ảnh: T.T

“Bệnh viện cũng phát động phong trào hiến máu tình nguyện từ ngày 7-8 đến ngày 15-8, để kêu gọi mọi người tham gia hiến máu cứu giúp người bệnh” - ông Thịnh nói.

Cùng ngày 8-8, mạng xã hội Facebook chia sẻ câu chuyện đi hiến máu rất cảm động của anh Nguyễn Xuân Hiến (22 tuổi, ngụ xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo bài đăng, cách đây 8 năm, anh Hiến bị tai nạn và cụt hai tay. Hôm 7-8, anh Hiến bắt xe vượt chặng đường hơn 60km từ xã Krông Năng lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để đăng ký hiến máu cứu người bệnh. Tuy nhiên, bác sĩ trả lời anh không đủ điều kiện để hiến máu .

Cảm kích trước tấm lòng của chàng trai tật nguyền, các thành viên của câu lạc bộ hiến máu có mặt tại bệnh viện đã dùng xe chở anh trở về nhà.

Trao đổi với PLO, anh Hiến cho biết mấy hôm trước, anh thấy các bài đăng trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người đến hiến máu, bổ sung máu cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Dù không được hiến máu nhưng anh Hiến đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng mọi người. Ảnh: N.V

Nghĩ lại 8 năm trước, bản thân từng bị tai nạn, được mọi người hiến máu cứu giúp nên anh Hiến quyết tâm đón xe dịch vụ đến bệnh viện để thử máu, hiến máu. Tuy nhiên, do các động mạch của anh từng bị tổn thương nên bác sĩ không chấp nhận cho anh hiến máu.

“Nghe bác sĩ thông báo, tôi rất buồn. Khi trước tôi được mọi người hiến máu kịp thời mới vượt qua được tai nạn. Giờ bệnh viện cần máu, người bệnh cần máu, tôi coi đây là dịp để trả ơn, giúp lại những người bệnh khác nhưng không được” - anh Hiến kể.

Vợ chồng cùng rủ nhau đi hiến máu

Theo ghi nhận của PLO, những ngày gần đây, tại phòng tiếp nhận hiến máu, Khoa Xét nghiệm (tầng 4, nhà B, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên), các bác sĩ đều làm việc xuyên buổi trưa để tiếp nhận máu.

Bác sĩ tiếp nhận máu của một tình nguyện viên. Ảnh: T.T

Bước ra khỏi phòng hiến máu, anh Nguyễn Văn Khánh (32 tuổi, ngụ phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), cho biết mới đây, anh đọc được thông tin bệnh viện thiếu hụt máu nên bàn với vợ cùng đi hiến máu.

Trưa 8-8, vợ chồng anh Khánh cùng hoàn tất việc hiến máu và chuẩn bị quay về nhà để kịp tiếp tục công việc kinh doanh.

“Tôi thấy trang chủ của bệnh viện kêu gọi nên rủ vợ cùng đi hiến máu để giúp người bệnh. Vợ tôi cũng vui vẻ đồng ý vì đây là việc tốt, cần làm để giúp người bệnh” - anh Khánh nói.

Còn anh Vũ Thanh Tùng (32 tuổi, ngụ xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) nói: "Mới đây, chú tôi nhập viện và được bác sĩ truyền máu, vượt qua nguy kịch. Hiện, chú tôi vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện và đang trong giai đoạn hồi phục tốt".

Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu tại bệnh viện. Ảnh: T.T

Hôm 7-8, ngay khi biết thông tin Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thiếu máu để phục vụ công tác khám, chữa bệnh, anh Tùng đã rủ bốn người thân vượt chặng đường hơn 80 km để đi hiến máu.

“Có thể chú của tôi không cần truyền máu nữa nhưng người bệnh khác thì cần. Khi chú tôi bệnh, đã dùng máu của người khác để vượt qua nguy kịch. Vì vậy, khi bệnh viện cần, tôi rủ thêm mẹ, em gái và dì ruột cùng đi hiến máu để cho người bệnh” - anh Tùng kể.