Chàng trai cụt 2 tay đi hiến máu cứu người bệnh và cái kết có hậu

Ngày 8-8, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận hiện kho dự trữ máu của bệnh viện đang thiếu hụt trầm trọng.
Buồn vì không được hiến máu
Theo ông Thịnh, những ngày qua, ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên chức của bệnh viện cũng tranh thủ hiến máu để bổ sung vào kho dự trữ máu, nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh.
“Bệnh viện cũng phát động phong trào hiến máu tình nguyện từ ngày 7-8 đến ngày 15-8, để kêu gọi mọi người tham gia hiến máu cứu giúp người bệnh” - ông Thịnh nói.
Cùng ngày 8-8, mạng xã hội Facebook chia sẻ câu chuyện đi hiến máu rất cảm động của anh Nguyễn Xuân Hiến (22 tuổi, ngụ xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).
Theo bài đăng, cách đây 8 năm, anh Hiến bị tai nạn và cụt hai tay. Hôm 7-8, anh Hiến bắt xe vượt chặng đường hơn 60km từ xã Krông Năng lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để đăng ký hiến máu cứu người bệnh. Tuy nhiên, bác sĩ trả lời anh không đủ điều kiện để hiến máu .
Cảm kích trước tấm lòng của chàng trai tật nguyền, các thành viên của câu lạc bộ hiến máu có mặt tại bệnh viện đã dùng xe chở anh trở về nhà.
Trao đổi với PLO, anh Hiến cho biết mấy hôm trước, anh thấy các bài đăng trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người đến hiến máu, bổ sung máu cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để phục vụ công tác khám chữa bệnh.
Nghĩ lại 8 năm trước, bản thân từng bị tai nạn, được mọi người hiến máu cứu giúp nên anh Hiến quyết tâm đón xe dịch vụ đến bệnh viện để thử máu, hiến máu. Tuy nhiên, do các động mạch của anh từng bị tổn thương nên bác sĩ không chấp nhận cho anh hiến máu.
“Nghe bác sĩ thông báo, tôi rất buồn. Khi trước tôi được mọi người hiến máu kịp thời mới vượt qua được tai nạn. Giờ bệnh viện cần máu, người bệnh cần máu, tôi coi đây là dịp để trả ơn, giúp lại những người bệnh khác nhưng không được” - anh Hiến kể.
Vợ chồng cùng rủ nhau đi hiến máu
Theo ghi nhận của PLO, những ngày gần đây, tại phòng tiếp nhận hiến máu, Khoa Xét nghiệm (tầng 4, nhà B, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên), các bác sĩ đều làm việc xuyên buổi trưa để tiếp nhận máu.
Bước ra khỏi phòng hiến máu, anh Nguyễn Văn Khánh (32 tuổi, ngụ phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), cho biết mới đây, anh đọc được thông tin bệnh viện thiếu hụt máu nên bàn với vợ cùng đi hiến máu.
Trưa 8-8, vợ chồng anh Khánh cùng hoàn tất việc hiến máu và chuẩn bị quay về nhà để kịp tiếp tục công việc kinh doanh.
“Tôi thấy trang chủ của bệnh viện kêu gọi nên rủ vợ cùng đi hiến máu để giúp người bệnh. Vợ tôi cũng vui vẻ đồng ý vì đây là việc tốt, cần làm để giúp người bệnh” - anh Khánh nói.
Còn anh Vũ Thanh Tùng (32 tuổi, ngụ xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) nói: "Mới đây, chú tôi nhập viện và được bác sĩ truyền máu, vượt qua nguy kịch. Hiện, chú tôi vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện và đang trong giai đoạn hồi phục tốt".
Hôm 7-8, ngay khi biết thông tin Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thiếu máu để phục vụ công tác khám, chữa bệnh, anh Tùng đã rủ bốn người thân vượt chặng đường hơn 80 km để đi hiến máu.
“Có thể chú của tôi không cần truyền máu nữa nhưng người bệnh khác thì cần. Khi chú tôi bệnh, đã dùng máu của người khác để vượt qua nguy kịch. Vì vậy, khi bệnh viện cần, tôi rủ thêm mẹ, em gái và dì ruột cùng đi hiến máu để cho người bệnh” - anh Tùng kể.
Bệnh viện thiếu máu trầm trọng
Theo ông Lại Đức Trường, Kỹ thuật viên trưởng, Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, do trong quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, một số ban chỉ đạo hiến máu ở cấp cơ sở chưa hoạt động trở lại.
Đồng thời, đây cũng là dịp đang nghỉ hè nên lực lượng tình nguyện viên hiến máu là sinh viên, giáo viên đã về quê. Vì vậy, dẫn đến trong tháng 7 và tháng 8-2025, lượng máu dự trữ tại bệnh viện thiếu hụt trầm trọng.
Vẫn lời ông Trường, mỗi tháng, bệnh viện cần khoảng 2.000 đến 2.400 đơn vị máu để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và cấp cho các bệnh viện tuyến dưới.
Tuy nhiên, trong tháng 7 chỉ thu gom được 1.300 đơn vị máu, thiếu hụt khoảng 700 đơn vị máu. Trước thực trạng trên, bệnh viện đã phát động chương trình hiến máu. Những ngày qua, bình quân mỗi ngày đơn vị đã thu gom được khoảng 50 đơn vị máu.
“Ngoài việc kêu gọi tình nguyện viên hiến máu, chúng tôi cũng huy động cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tranh thủ thời gian rảnh đến hiến máu để cứu người bệnh. Những ngày gần đây, các bác sĩ tiếp nhận máu đều làm việc xuyên trưa để tiếp nhận máu” - ông Trường nói.