Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy ở phường Trung Mỹ Tây, cụ ông 84 tuổi tử vong 12/09/2025 08:47

(PLO)- Rạng sáng 12-9, lửa bùng phát tại một cửa hàng phụ tùng xe máy ở phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM khiến một cụ ông 84 tuổi tử vong.

Đến hơn 8 giờ sáng ngày 12-9, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 3 giờ 50 cùng ngày, người dân trên đường Lê Quang Đạo (phường Trung Mỹ Tây) nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà số 316.

Khi chạy đến, họ thấy khói lửa bốc cao nên hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh.

Vụ cháy căn nhà khiến một người tử vong. Ảnh: HT

Thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có hai vợ chồng lớn tuổi. Người vợ sinh năm 1943 kịp thoát ra ngoài, còn ông NMT (84 tuổi, quê Vĩnh Long) do bị liệt, nằm cách cửa chỉ khoảng 3 m nhưng không thoát kịp, tử vong.

Công an phong tỏa khu vực để khám nghiệm, điều tra. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12, Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai nhiều hướng để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các căn nhà liền kề.

Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện, Công an TP.HCM phối hợp cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.