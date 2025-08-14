Cháy lớn tại nhà hàng ở TP.HCM, cột khói đen bốc cao hàng chục mét 14/08/2025 18:24

(PLO)- Đám cháy bùng lên tại nhà hàng trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Cháy lớn tại nhà hàng ở TP.HCM, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Ngày 14-8, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân khu vực phát hiện khói và mùi khét phát ra từ bên trong nhà hàng, sau đó lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Nhiều người hô hoán, tìm cách tháo chạy ra ngoài.

Một số người dân sử dụng bình chữa cháy mini tiếp cận dập lửa nhưng bất thành do đám cháy lan nhanh và gặp nhiều vật liệu dễ cháy bên trong nhà hàng.

Ngọn lửa bùng phát lên từ một nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Qúa, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Ảnh: NT

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai dập lửa từ nhiều hướng, đồng thời phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác cứu hỏa.

Nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM có mặt xử lý hiện trường, chống cháy lan.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo nhân chứng, đám cháy được cho là bắt nguồn từ phần mái lá trang trí bên trong nhà hàng. Khi xảy ra cháy, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, nhiều nhân viên đang làm việc bên trong đã kịp thời chạy ra ngoài thoát nạn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.