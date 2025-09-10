Chính sách nhập tịch kiểu Indonesia và Malaysia sẽ phá sản?! 10/09/2025 11:19

(PLO)-Chính sách nhập tịch của Malaysia và Indonesia đều phá sản, còn U-23 Việt Nam và Thái Lan lại nhất bảng...

Chính sách nhập tịch của những đội tuyển trẻ Đông Nam Á qua vòng loại U-23 châu Á kết thúc đêm 9-9 ra sao?

Chính sách nhập tịch này hầu như thất bại hoàn toàn. Những đội thuộc khu vực Đông Nam Á không chủ trương “vọng ngoại” hay đẩy mạnh chính sách nhập tịch là U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan lại là những đội nhất bảng C và bảng F vòng loại U-23 châu Á. Trong khi đó những đội chiếm hơn nửa đội hình với chính sách nhập tịch như Indonesia, Malaysia hay Philippines thì lại thất bại rất thảm hại.

Dion Markx (giữa,U-23 Indonesia) diện chính sách nhập tịch còn không thể ghi bàn vào lưới U-23 Lào. Ảnh:Bola

Bình thường như trước đây những đội trẻ Indonesia, Malaysia rất mạnh và họ cũng thường vượt qua vòng loại. Tuy nhiên lần này, chính sách nhập tịch của họ lại để lại thất bại thảm hại.

Những tay săn bàn được kỳ vọng của U-23 Indonesia như Jens Raven, Rafael Struick, Dion Markx, Eliano Reijnder... còn không ghi nổi bàn thắng vào lưới đội yếu như U-23 Lào.

Jens Raven (9) và Rafael Struick mờ nhạt trong màu áo U-23 Indonesia dù anh là niềm hy vọng trong chính sách nhập tịch Indonesia. Ảnh: Bola

Rafael Struick, Jens Raven vốn từng đình đám. Riêng Rafael Struick đã nhiều lần khoác áo tuyển quốc gia Indonesia.

Điều đáng nói là cũng như đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trong chính sách nhập tịch của U-23 Indonesia thì thi nhau về Indonesia đá giải trong nước. Hàng loạt cầu thủ sau khi có tấm hộ chiếu Indonesia và khoác áo các tuyến đội tuyển Indonesia thì “khăn gói” về Indonesia để hưởng “việc nhẹ lương cao”. Điển hình nhất là sao trẻ Jens Raven vua phá lưới U-23 Đông Nam Á (7 bàn trong đó 6 bàn vào lưới Brunei) đã về Bali Utd.

Fergie Tierney thuộc diện chính sách "cầu thủ di sản" của bóng đá Malaysia nhưng như cánh chim lạc đàn. Ảnh: NST

Giải nội địa Indonesia có thứ hạng rất thấp ở AFC, những cầu thủ diện chính sách nhập tịch các tuyến đội tuyển...dồn về đó, thì chuyên môn sẽ phát triển được gì? Nếu không muốn nói là họ sẽ còn thua những cầu thủ nội địa.

Hãy nhìn U-23 Indonesia với nửa đội hình thuộc diện chính sách nhập tịch với những cái tên từng đình đám Đông Nam Á như Rafael Struick, Jens Raven, Eliano Reijnder là em trai của Tijjani Reijnder (đang khoác áo Man.City) ấy vậy mà không thắng được U-23 Lào dù đá sân nhà. Tại vòng loại U-23 châu Á, họ chỉ thắng được Macau, thua Hàn Quốc.

Tương tự là Philippines, cũng đầy cầu thủ “di sản” mang hai dòng máu nhưng cũng thất bại ở vòng loại U-23 châu Á.

Malaysia có vài gương mặt nhập tịch trong đó nổi trội là tiền đạo tóc vàng Fergie Tierney, anh như “cánh chim lạc đàn” trong màu áo tuyển quốc gia và U-23 Malaysia.

Những cầu thủ thuộc diện chính sách nhập tịch thì mong anh “học tập trời Âu” để mang kiến thức về mỗi khi khoác áo tuyển. Nhập tịch xong họ lại về quê nhà đá làm sao chuyên môn phát triển.