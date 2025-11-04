Chính thức đóng cửa sân bay Cà Mau để nâng cấp, mở rộng 04/11/2025 17:58

Sân bay Cà Mau sẽ dừng hoạt động từ 7 giờ ngày 30-10-2025 đến 23 giờ 59 phút ngày 31-10-2026 để triển khai dự án mở rộng, nâng cấp.

Cùng với đó, Cục Hàng không cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan để thông tin về thời gian tạm đóng trên.

Nhà chức trách hàng không yêu cầu ACV và sân bay Cà Mau tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng trong thời gian tạm đóng để thi công; chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công tổ chức thi công theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và chịu trách nhiệm về các nội dung này.

Sân bay Cà Mau đóng cửa trong 1 năm để nâng cấp. Ảnh: CTV

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì các điều kiện an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và dịch bệnh trong quá trình thi công.

Cục cũng yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện thông báo tin tức hàng không phù hợp quy định; Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an ninh, an toàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau do ACV làm chủ đầu tư, có tổng vốn khoảng 2.400 tỉ đồng từ nguồn vốn của ACV, nhằm nâng cấp hạ tầng để có thể khai thác các loại máy bay hiện đại như Airbus A320, A321.

Hiện giai đoạn giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, ảnh hưởng hơn 600 hộ dân và tổ chức với diện tích gần 106 ha, chi phí bồi thường hơn 577 tỉ đồng.

Theo quy hoạch, sân bay Cà Mau sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4C vào năm 2030, công suất một triệu khách/năm; đến năm 2050, công suất dự kiến đạt ba triệu khách/năm.

Sân bay Cà Mau được xây dựng từ thời Pháp, hiện có đường băng dài 1.500 m, rộng 30 m, khai thác máy bay nhỏ như ATR72 (tối đa 90 khách) và Embraer E190 (124 khách). Nhà ga hiện có công suất 200.000 khách/năm.

Hiện sân bay khai thác đường bay Cà Mau - TP.HCM bằng máy bay ATR72 với tần suất một chuyến/ngày. Đường bay Hà Nội - Cà Mau bằng Embraer do Bamboo Airways khai thác từ giữa năm 2023 nhưng đã tạm dừng sau thời gian ngắn.