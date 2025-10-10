Trộm vặt tại sân bay Singapore, kỷ lục gia thế giới lãnh án 10/10/2025 12:18

(PLO)-Kỷ lục gia bơi lội thế giới Benedetta Pilato và Chiara Tarantino đã bị cấm thi đấu sau vụ trộm vặt tại sân bay Singapore.

Kỷ lục gia bơi lội thế giới Benedetta Pilato (phải). Ản: REUTERS

Liên đoàn bơi lội Ý (FIN) cho biết hình phạt cấm thi đấu 90 ngày được đưa ra, dựa trên việc hai vận động viên thừa nhận trách nhiệm và thái độ thành khẩn hợp tác.

Pilato 20 tuổi, là cựu kình ngư giữ kỷ lục gia thế giới ở nội dung bơi ếch 50 m nữ. Cô vừa giành huy chương đồng tại giải bơi vô địch thế giới vào ngày 3-8, diễn ra Singapore.

Với lệnh cấm này, cả hai vận động viên này không thể tham gia giải vô địch bơi ngắn châu Âu, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 2 đến ngày 7-12 tại Lublin, Ba Lan.

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Ý, vụ trộm vặt tại sân bay Singapore xảy ra vào cuối tháng 8 trong thời gian dừng chân tại Singapore, khi cả hai vận động viên này đang trở về nhà sau kỳ nghỉ ở Bali (Indonesia).

Kình ngư Tarantino (22 tuổi) được cho là đã đánh cắp một số chai tinh dầu tại một cửa hàng miễn thuế và giấu chúng trong túi của Pilato, hành vi trộm vặt tại sân bay Singapore đã bị camera an ninh ghi lại.

Hai vận động viên đã bị chính quyền địa phương tạm giữ một thời gian ngắn, trước khi được thả với sự hỗ trợ của các quan chức ngoại giao Ý.

Sau khi sự việc được công khai, Pilato đã viết trên Instagram rằng cô đã vô tình và gián tiếp “liên quan đến một sự cố khó chịu do chính quyền sân bay Singapore xử lý”.

Cô khẳng định chưa bao giờ có ý định hành xử không đúng mực và rất coi trọng “các giá trị của thể thao, sự công bằng và tính trung thực cá nhân”.

“Tuy nhiên, từ trải nghiệm này, tôi đã học được những bài học lớn về sự thận trọng, trách nhiệm cá nhân và giá trị của những người xung quanh tôi”, kỷ lục gia thế giới Pilato bộc bạch.

Trong khi đó, kình ngư Tarantino lại không đưa ra bình luận công khai nào.