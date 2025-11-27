Chủ tịch Miss Universe bị truy tố vì buôn ma túy và vũ khí 27/11/2025 11:08

(PLO)- Ông Raúl Rocha, chủ tịch kiêm đồng sở hữu Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) đã bị Văn phòng Công tố Mexico (FGR) truy tố các tội buôn lậu ma túy, vũ khí và nhiên liệu.

Ngày 26-11, ông Raúl Rocha, chủ tịch kiêm đồng sở hữu Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), đã bị Văn phòng Công tố Mexico (FGR) truy tố các cáo buộc liên quan buôn lậu ma túy, vũ khí và nhiên liệu giữa Guatemala và Mexico, theo tờ People.

Ông Rocha, một doanh nhân người Mexico đồng thời là tổng lãnh sự Guatemala tại Mexico, được FGR xem là nghi phạm cầm đầu một tổ chức tội phạm buôn lậu nhiên liệu bằng thuyền qua sông Usumacinta, sau đó vận chuyển bằng xe tải đến Querétaro, Mexico.

Ông Raúl Rocha, chủ tịch kiêm đồng sở hữu Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe). Ảnh: X

Ngày 6-8, ông Yazmín Mayoral Marín, điều tra viên thuộc Văn phòng Công tố chuyên trách Tội phạm có Tổ chức Mexico, đã yêu cầu phát lệnh bắt ông Rocha với cáo buộc tội phạm có tổ chức liên quan việc buôn lậu ma túy và vũ khí.

Trong quá trình điều tra, FGR đã khám xét nhiều căn nhà, trong đó có một nơi được cho là tìm thấy hồ sơ về các khoản đóng góp tài chính của ông Rocha cho tổ chức tội phạm, trong đó có một khoản lên tới 2,1 triệu peso (115.000 USD).

Trong lệnh bắt, FGR cho rằng các thành viên của tổ chức tội phạm do ông Rocha đứng đầu “có mối quan hệ với các chính trị gia và cơ quan chức năng ở cả ba cấp chính quyền” nhằm thực hiện mục tiêu buôn bán nhiên liệu, ma túy và buôn bán, vận chuyển số lượng lớn vũ khí chiến tranh.

Cả ông Rocha lẫn đại diện của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đều chưa bình luận về vụ việc.