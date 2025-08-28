An ninh trật tự

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao tạm giữ cựu Phó chánh án khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk

(PLO)- Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao tạm giữ ông Trần Duy Đức, cựu Phó Chánh án TAND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 28-8, đại diện TAND khu vực 1 (trước đây là TP Buôn Ma Thuột), tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã nhận thông báo của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao về việc tạm giữ ông Trần Duy Đức, cựu Phó Chánh án TAND khu vực 1.

cơ quan điều tra VKSND Tối cao.jpg
Nơi ông Đức từng công tác. Ảnh: T.T

Theo đại diện TAND khu vực, ngày 27-8, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao có thông báo việc này đến TAND khu vực 1 việc tạm giữ ông Trần Duy Đức, cựu Phó Chánh án TAND khu vực 1.

Việc tạm giữ ông Đức nhằm phục vụ điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

“Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã đến thông báo việc tạm giữ ông Đức. Còn ông Đức liên quan vụ án nào, hành vi gì chúng tôi chưa rõ”- đại diện TAND khu vực 1 nói.

Đại diện TAND khu vực 1 thông tin thêm: Ngày 18-8, ông Đức có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Hôm 25-8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý cho ông này nghỉ việc.

TIẾN THOẠI
