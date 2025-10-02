Còn ba điểm trên tuyến quốc lộ ách tắc, giao thông hạn chế do mưa lũ 02/10/2025 11:15

Cục Đường bộ vừa cho biết đến cuối giờ chiều 1-10 đã thông xe 20/23 điểm ách tắc trên các tuyến quốc lộ thuộc phạm vi quản lý.

Hiện chỉ còn ba điểm chưa thông suốt, gồm hai vị trí ngập sâu 0,4-0,7 m trên đường Hồ Chí Minh (đoạn từ Pắc Pó về TP Cao Bằng cũ, nay là phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) và một điểm ngập tại cầu chui dân sinh Xóm Dậm dưới cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn.

Trước tình hình mưa lũ do ảnh hưởng bão số 10, Bộ Xây dựng cũng vừa có văn bản yêu cầu khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động xây dựng. Bộ giao Cục Đường bộ Việt Nam cùng Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn trên các công trình.

Sạt lở trên tỉnh lộ 158, đoạn qua xã Y Tý, tỉnh Lào Cai khiến giao thông tê liệt. Ảnh: CTV

Công tác kiểm tra được yêu cầu đặc biệt chú ý đến lực lượng lao động, phương tiện, thiết bị thi công tại các tuyến cao tốc qua khu vực miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ – nơi nguy cơ sạt lở, lũ quét cao.

Các Sở Xây dựng được chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố, phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho người, máy móc và thiết bị trong thi công xây dựng, nhất là ở những tuyến đường chịu ảnh hưởng mưa lũ.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối “không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản”, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động, kịp thời có biện pháp ứng phó trong mùa mưa bão.