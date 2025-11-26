Công an điều tra mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình bị đập phá nhiều lần 26/11/2025 13:00

(PLO)- Công an xã Kiến Hải (Hải Phòng) đã lập biên bản ghi nhận sự việc mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình bị đập phá và tiến hành xác minh, điều tra theo quy định.

Ngày 25-11, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh về việc mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp, xã Kiến Hải, Hải Phòng, bị đập phá nhiều lần. Hành vi đập phá chỉ xảy ra tại phần mộ của liệt sĩ Đồng Quốc Bình.

Gia đình liệt sĩ Đồng Quốc Bình bức xúc, báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm.

Mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình bị đập phá

Theo UBND xã Kiến Hải, ngay sau khi nhận được tin báo về việc phần mộ anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá, lãnh đạo xã Kiến Hải đã cử đoàn liên ngành của xã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra tại phần mộ. Công an xã Kiến Hải đã lập biên bản ghi nhận sự việc và đang tiến hành xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Đoàn liên ngành xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật, kiên quyết không để sự việc tái diễn.

Đoàn liên ngành xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ. Ảnh: Xã Kiến Hải

Anh hùng, liệt sĩ Đồng Quốc Bình sinh năm 1945, quê quán xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, nay là xã Kiến Hải. Năm 1963, ông nhập ngũ vào đơn vị Tàu 122, Trung đoàn 171 (nay là Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân), thuộc Khu Tuần phòng 1.

Trong trận đế quốc Mỹ đánh phá bằng máy bay ngày 5-8-1964 vào Bãi Cháy, binh nhất Đồng Quốc Bình dù bị thương nhưng vẫn nén đau tiếp tục chiến đấu.

Trong một loạt đạn của địch bắn trúng hòm đạn trên tàu bốc cháy, làm cho nhiều chiến sĩ thương vong, dù đang bị thương nặng, binh nhất Đồng Quốc Bình vẫn cố nhoài người, dùng sinh lực còn lại đẩy băng đạn ra xa khỏi đám cháy để tránh thương vong thêm cho đồng đội.

Do vết thương quá nặng và nguy kịch, đồng đội kịp thời đưa anh ra mạn phải tàu băng bó. Sơ cứu xong, anh tiếp tục nhoài người tiếp đạn cho đồng đội bắn máy bay địch.

Kết thúc trận chiến, do bị thương quá nặng, anh hùng Đồng Quốc Bình đã hy sinh cùng ngày.

Liệt sĩ Đồng Quốc Bình sau đó đã được Nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Đến năm 2018, anh được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Trước khi sáp nhập các phường, bỏ cấp quận, huyện, ở TP Hải Phòng có phường mang tên anh – phường Đồng Quốc Bình thuộc quận Ngô Quyền.