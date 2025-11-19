Công an dựng lại hiện trường vụ ẩu đả vì xin đá uống bia tại quán nhậu 19/11/2025 11:37

(PLO)- Do mâu thuẫn khi xin đá uống bia trong lúc nhậu, hơn 10 thanh niên lao vào đánh nhau, gây náo loạn quán nhậu. Công an TP.HCM triệu tập nhiều người liên quan và dựng lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 19-11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm việc và dựng lại hiện trường với hơn 10 thanh niên liên quan trong vụ ẩu đả tại một quán ốc trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Công an dựng lại hiện trường vụ ẩu đả vì xin đá uống bia tại quán nhậu. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 15-11, hai nhóm khách đến quán CK 5 trên đường Man Thiện. Trong lúc nhậu, V đến khu vực bàn bên cạnh xin đá. Người ngồi bàn bên cạnh là H từ chối, cho rằng quán có nhân viên phục vụ, dẫn tới lời qua tiếng lại.

Lúc đó, T (thuộc nhóm của H) đã say rượu, xảy ra cự cãi và dùng vỏ lon bia ném gần bàn nhóm V. Hai bên sau đó dùng ly, chén ném nhau và đập phá bàn ghế, gây náo loạn cả quán. Vụ việc khiến nhân viên quán Q (19 tuổi) bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú đã nhanh chóng có mặt, khống chế tình hình và mời nhiều người liên quan về trụ sở làm việc.

Hàng trăm người dân hiếu kì đứng hai bên đường theo dõi vụ việc.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết nghe tiếng la hét, ly vỡ và hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng hai bên đường theo dõi.

Sáng 19-11, Công an phường Tăng Nhơn Phú cùng các đơn vị liên quan đã đưa hơn 10 người tới dựng lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và mức độ thiệt hại.