Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam người đánh phụ nữ ở sảnh chung cư 20/08/2025 15:23

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với người đàn ông đánh phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư.

Ngày 20-8, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Thành là người đã hành hung chị T (28 tuổi) tại chung cư Sky Central, địa chỉ tại số 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội.

Đặng Chí Thành tại cơ quan công an. Ảnh CA

Tại trụ sở công an, Thành khai nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ trẻ nhỏ. Cụ thể, con của Thành (5 tuổi) và con chị NT (3 tuổi) chơi với nhau và nảy sinh xung đột. Con của Thành mách bố mẹ là con của chị NT đánh mình.

Cháu bé con của chị T nói mình không đánh bạn. Sau đó, Thành yêu cầu chị NT xin lỗi, tuy nhiên hai bên không tìm được tiếng nói chung. Đến tối 9-8, Thành gặp chị NT ở sảnh thang máy chung cư, hai bên tiếp tục tranh cãi. Thành đã tấn công chị T.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều công an điều tra, làm rõ.