Công an Hà Nội thông tin vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong 28/10/2025 12:11

(PLO)- Công an Hà Nội vừa phát thông tin về vụ cháy nhà làm 1 người tử vong tại phường Tây Mỗ.

Theo Công an Hà Nội, khoảng 8h44 hôm nay, 28-10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân, tại số 10, ngõ 78 phố Quang Tiến, phường Tây Mỗ.

Người báo tin cho hay, sau khi phát hiện cháy, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thành công.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CA

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 1 xe chỉ huy chữa cháy, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 và khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Mỗ và nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH, đồng thời điều động thêm 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy và CNCH.

Lực lượng cứu hỏa tham gia chữa cháy. Ảnh: CA

Khi lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 1 tầng có kết cấu tạm (tường gạch lửng), diện tích khoảng 100m² được sử dụng làm nơi để củi khô, phế liệu và đồ dùng sinh hoạt.

Vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, cách trục đường chính khoảng 50m, khói và khí độc phát sinh nhiều, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thông tin ban đầu, vụ cháy khiến 1 người tử vong. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.