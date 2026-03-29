Công an Phú Thọ thông tin vụ xe khách chở 29 người bị lật ở Tam Đảo 29/03/2026 20:25

(PLO)- Xe khách chở 29 người bị lật ở Tam Đảo, Phú Thọ, các nạn nhân chủ yếu từ Hà Nội.

Chiều 29-3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết trong vụ xe khách 29 chỗ từ khu du lịch Tam Đảo di chuyển xuống núi bất ngờ lao xuống taluy âm, lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ cùng lực lượng chức năng kịp thời cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: CA

Xe ô tô khách 29 chỗ mang BKS 29B-098.xx do ông Lưu Đình Thanh (64 tuổi, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, trên xe có 29 người chạy hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi.

Khoảng 13 giờ 20 phút chiều 29-3, khi xe đi đến km20, quốc lộ 2B (thuộc địa phận thôn Hai, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) đã bất ngờ lao xuống taluy âm bên trái theo chiều đi.

Ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: CA

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực lượng gồm: Cảnh sát PCCC và CNCH, CSGT, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Tam Đảo nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

Đồng thời, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: CA

Ông Vũ Việt Văn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, triển khai các phương án tiếp cận phương tiện gặp nạn.

Tại hiện trường, do địa hình taluy dốc đứng, thời tiết mưa ẩm, mặt đường trơn trượt, phương tiện bị lật và biến dạng nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Chiếc xe khách bị lật đã được cẩu lên. Ảnh: CA.

Đến 14 giờ 12 phút chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được bảy hành khách ra khỏi xe, trong đó có ba người bị thương, bốn người bị xây xát nhẹ được chuyển đến bệnh viện tỉnh Phú Thọ khu vực Vĩnh Phúc để điều trị. Ba người bị thương gồm chị Nguyễn Thu Huyền (42 tuổi), chị Nguyễn Thu Trang (30 tuổi) và cháu Trần Hoàng Minh (5 tuổi), cùng trú tại Hà Nội.

Chiều cùng ngày, ông Vũ Việt Văn và Đại tá Nguyễn Văn Công đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn và đề nghị y, bác sĩ tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương cứu chữa các nạn nhân.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.