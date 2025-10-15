Công an TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì 15/10/2025 16:34

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức hội thảo nhằm đánh giá thực tiễn thi hành, góp ý hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật và bảo đảm an ninh, trật tự.

Chiều 15-10, Công an TP.HCM tổ chức hội thảo “Thực tiễn thi hành luật, pháp lệnh đối với các dự án luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV năm 2025”.

Chiều ngày 15-10, Công an TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì. Ảnh: N.TÂN

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp, do Đại tá Lê Quang Đạo và Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cùng bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đồng chủ trì.

Đại tá Lê Quang Đạo và Đại tá Trần Hồng Minh – Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cùng bà Huỳnh Thị Phúc – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: N. TÂN

Tham dự hội thảo có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, cùng lãnh đạo các trường Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Luật TP.HCM và thủ trưởng các đơn vị thuộc Công an TP.HCM, với hơn 60 đại biểu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe giới thiệu và trao đổi về tầm quan trọng, tính khả thi của 11 dự án luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.TÂN

Các dự án gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; cùng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Trong đó, các dự án luật như Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) được xác định là nội dung trọng tâm, liên quan mật thiết đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các đại biểu đã trao đổi về thực tiễn thi hành và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chính sách pháp luật hiện hành, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, quản lý người chấp hành án, công tác dẫn độ và bảo vệ dữ liệu an ninh.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.TÂN

Đại diện Công an TP.HCM cũng thông tin, việc tham gia góp ý, hoàn thiện các dự án luật là dịp để lực lượng công an thành phố thể hiện vai trò chủ động, đóng góp từ thực tiễn địa bàn, qua đó giúp hoàn thiện chính sách pháp luật sát thực tiễn, khả thi và đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định hội thảo có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, phát huy dân chủ và tăng tính pháp quyền trong hoạt động lập pháp.

Theo Đại tá Minh, kết quả hội thảo là cơ sở quan trọng để Công an TP.HCM tổng hợp, báo cáo Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình Quốc hội.

Hoạt động này cũng nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Công an TP.HCM xác định, việc tham gia góp ý các dự án luật lần này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong công tác lập pháp mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để triển khai hiệu quả khi các luật, pháp lệnh được thông qua và ban hành.