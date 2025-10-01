Công an TP.HCM triệu tập 15 thanh thiếu niên chạy xe máy mang theo hung khí 01/10/2025 15:39

(PLO)- 15 thanh thiếu niên chạy xe máy dàn hàng mang theo hung khí trong KCN Đồng An 2, TP.HCM đã bị công an triệu tập.

Ngày 1-10, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Bình Hòa lấy lời khai 15 thanh thiếu niên trong nhóm chạy xe máy dàn hàng ngang, có người cầm theo hung khí trong KCN Đồng An 2, phường Bình Hòa, TP.HCM.

Nhóm thanh thiếu niên bị triệu tập làm rõ vì liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, nhóm này là những thanh thiếu niên có độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi.

Bước đầu, nhóm này khai nhận ngày 28-9, cả nhóm tập hợp cầm theo hung khí để tìm nhóm thanh niên khác (do có mâu thuẫn) để đánh nhau.

Cả nhóm chạy dọc các tuyến đường trong KCN Đồng An 2 để tìm đối thủ nhưng không thấy. Sau đó, cả nhóm giải tán đi về.

Hiện tại, lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên này về hành vi gây rốitrật tự công cộng.

Như PLO đã đưa tin, trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hàng chục thanh thiếu niên chở nhau trên các xe máy chạy dàn hàng ngang.

Trong đó, có một số thanh niên chở ba, không đội nón bảo hiểm. Ngoài ra, một số thanh niên cầm theo hung khí.