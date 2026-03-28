Cựu thủ tướng Nepal bị bắt sau làn sóng biểu tình chết người 28/03/2026 15:57

Ngày 28-3, cựu Thủ tướng Nepal – ông K.P. Sharma Oli bị cảnh sát bắt giữ để điều tra trách nhiệm của ông trong quá trình xử lý các cuộc biểu tình của gen Z vào tháng 9-2025. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak cũng bị bắt, theo hãng tin Reuters.

Vụ việc diễn ra 1 ngày sau khi chính trị gia Balendra Shah tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Nepal. Tuần trước, một ủy ban điều tra của Nepal cũng ban hành khuyến nghị cho rằng ông Oil và ông Lekhak nên bị truy tố.

Cựu Thủ tướng Nepal – ông K.P. Sharma Oli bị cảnh sát đưa đi hôm 28-3. Ảnh: AFP

Người phát ngôn cảnh sát Nepal - ông Om Adhikari cho biết cả ông Oli và ông Lekhak đang bị giam tại Sở Cảnh sát thủ đô Kathmandu và sẽ ra tòa vào ngày 29-3.

"Chúng tôi đã bắt giữ họ theo khuyến nghị của ủy ban điều tra” – ông Adhikari nói.

Trả lời Reuters, ông Tikaram Bhattarai – luật sư của ông Oil – cho rằng việc bắt giữ như trên là không có căn cứ.

"Họ nói rằng việc bắt giữ là để điều tra. Điều đó là bất hợp pháp và không đúng vì không có nguy cơ ông ấy bỏ trốn hoặc tránh bị thẩm vấn" – ông nói.

Theo báo cáo của ủy ban điều tra nói trên, trong cuộc biểu tình kéo dài từ ngày 8 đến ngày 9-9-2025, ít nhất 76 người đã thiệt mạng và 2.522 người bị thương. Cuộc biểu tình này do giới trẻ khởi xướng, bùng phát từ lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal,

Đến ngày 9-9-2025, ông Sharma Oli tuyên bố từ chức.