Đang chơi cờ, cụ ông 80 tuổi bất ngờ ngất tại chỗ 09/11/2025 20:33

(PLO)- Đang chơi cờ, cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bất ngờ choáng, khó thở rồi ngất tại chỗ, được bác sĩ kết luận bị hẹp khít van động mạch chủ và can thiệp kịp thời.

Tối 9-11, Bệnh viện E cho biết vừa thực hiện can thiệp thay van động mạch chủ qua da (TAVI) thành công cho cụ ông 80 tuổi ở xã Dương Quan (Hải Phòng) ngất tại chỗ trong lúc ngồi chơi cờ.

Trước đó, trong lúc chơi cờ, cụ ông đột nhiên xuất hiện các cơn choáng, mệt, khó thở và ngất tại chỗ. Gia đình đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Hải Phòng, qua siêu âm tim bác sĩ phát hiện ông bị hẹp khít van động mạch chủ nên chuyển tuyến lên Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E.

Bác sĩ Nguyễn Thế Huy, Phó khoa Nội tim mạch người lớn, cho biết, siêu âm tim và chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt (MSCT) ghi nhận van động mạch chủ của người bệnh bị vôi hóa rất nặng, diện tích lỗ van chỉ còn khoảng 0,5-0,8 cm² (người bình thường 3-4 cm²), kèm triệu chứng điển hình của hẹp van động mạch chủ nặng.

“Nếu không can thiệp kịp thời, tiên lượng sẽ xấu,” bác sĩ Huy nói.

Ở người bệnh 80 tuổi, kèm tăng huyết áp, đái tháo đường, việc mổ mở thay van là một cuộc phẫu thuật lớn, nguy cơ biến chứng và tử vong cao. Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ thống nhất lựa chọn phương án thay van động mạch chủ qua da - kỹ thuật ít xâm lấn hơn.

Đang chơi cờ thì cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bất ngờ choáng, khó thở rồi ngất tại chỗ, được bác sĩ kết luận bị hẹp khít van động mạch chủ. Ảnh: BVCC

Ê kíp tiếp cận qua động mạch đùi, đưa van nhân tạo được nén trong ống thông lên vị trí van động mạch chủ bị hẹp rồi bung van mới, ép sát van cũ và thay thế hoàn toàn chức năng của van bệnh lý. Thủ thuật kéo dài gần 2 giờ.

Ngay sau đó, huyết động bệnh nhân ổn định, hết khó thở, không đau ngực. Đến ngày hôm sau, người bệnh có thể đi lại bình thường.

Sau khi hoàn thiện các xét nghiệm và siêu âm kiểm tra, bệnh nhân sẽ sớm được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Thế Huy phân tích: "Mổ mở truyền thống đòi hỏi gây mê hồi sức kéo dài, mở lồng ngực, chạy máy tim phổi nhân tạo, xâm lấn lớn và thời gian hồi phục lâu - đặc biệt bất lợi với người cao tuổi. Trong khi đó, TAVI giúp tránh cuộc mổ tim lớn, giảm biến chứng, rút ngắn nằm viện và trả người bệnh về sinh hoạt sớm hơn.

TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, Phụ trách điều hành Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội tim mạch người lớn, cho biết TAVI là phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn, đặc biệt phù hợp nhóm bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền hoặc được đánh giá nguy cơ phẫu thuật cao.

"Để một ca TAVI thành công, cần có đội ngũ can thiệp tim mạch dày kinh nghiệm, hệ thống gây mê hồi sức và phẫu thuật tim mạch sẵn sàng xử trí biến chứng. Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E hiện là mô hình tim mạch hoàn chỉnh (phẫu thuật - can thiệp - nội khoa) với trang thiết bị đồng bộ nên có thể triển khai các kỹ thuật khó này một cách an toàn", bác sĩ Nguyên cho hay.

Đến nay, Bệnh viện E đã triển khai thành công hơn 20 ca TAVI, chủ yếu cho người bệnh cao tuổi, nhiều bệnh lý nền và nguy cơ phẫu thuật cao. Các trường hợp đều cho kết quả khả quan, bệnh nhân phục hồi nhanh, chất lượng cuộc sống cải thiện rõ.

Tuy nhiên, đại diện Bệnh viện E cũng cho biết điểm vướng hiện nay là chi phí TAVI còn cao, trở thành rào cản với nhiều người bệnh dù họ có chỉ định và sẽ được hưởng lợi lớn từ kỹ thuật này.

Do đó, bệnh viện kiến nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, từng bước đưa kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da vào danh mục được quỹ BHYT chi trả, để nhiều bệnh nhân tim mạch cao tuổi có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến, an toàn hơn so với mổ mở.