Đánh nhau trong quán bi-a, 1 người nguy kịch 08/12/2025 18:13

(PLO)- Cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc một người nguy kịch khi đánh nhau trong quán bi-a.

Chiều 8-12, UBND xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc một người nguy kịch khi xảy ra đánh nhau trong quán bi-a.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải một video ghi lại cảnh hai thanh niên lao vào đánh nhau trong một quán bi-a.

Hai thanh niên đánh nhau trong quán bi-a.

Video thể hiện, một thanh niên lao vào đánh nhau với một người khác. Quá trình xô xát, một người leo lên bàn và bất ngờ ngã gục, nằm bất động.

Thấy vậy, nhiều người đã đưa thanh niên này đi cấp cứu. Hiện thanh niên này đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai thanh niên này đều trú tại địa phương xã Ba Đồn.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý.