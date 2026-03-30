Declan Lambert: "Chúng tôi chơi đến cùng vì niềm tự hào quốc gia" 30/03/2026 12:01

(PLO)-Đó là tuyên bố của Declan Lambert (tuyển Malaysia) trước cuộc tái đấu chẳng còn ý nghĩa gì về mặt điểm số.

Malaysia đã bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, chiếc vé duy nhất đi Saudi Arabia 2027 đã trong tay tuyển Việt Nam, nhưng Declan Lambert vẫn rất... máu.

Kể từ khi AFC công bố xử Malaysia thua Việt Nam và Nepal 0-3 vào ngày 25-3 và 10-6-2025 thì Malaysia liên tục “lên dây cót” tinh thần. Từ HLV P. Cklamovsky, đến CEO R.Friend rồi toàn đội bóng Malaysia quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam mà không cần đến 7 cầu thủ nhập tịch sai hồ sơ.

Declan Lambert có cơ hội "so cựa" cùng Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Ảnh:CTP

Declan Lambert cũng là một cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia, song khi hồi có 7 tuyển thủ giỏi thì anh không được gọi vào tuyển, nay anh có cơ hội trở lại cùng nhiều cầu thủ khác.

Declam Lambert muốn chứng minh cho fan Malaysia và cho cả tuyển Việt Nam lẫn người hâm mộ Việt Nam tối 31-3 tại sân Thiên Trường rằng, Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam mà không phải bằng những điều khuất tất, thực lực tuyển Malaysia hoàn toàn có thể làm được. Anh khẳng định sẽ chơi đến cùng vì niềm tự hào quốc gia.

HLV P.Cklamovski cũng nêu quyết tâm cao chơi ra ngô, ra khoai với tuyển Việt Nam. Ảnh:NST

Nói thì hay, trước khi 7 tuyển thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo bị phát giác thì tuyển Malaysia từ thời HLV Tan Cheng Hoe đến Kim Pan-gon... đều toàn thua Việt Nam. Vì thế Malaysia mới tung cùng lúc 7 tuyển thủ giả mạo hồ sơ để “phục hận” tuyển Việt Nam ngày 10-6 năm ngoái đấy thôi.

Dẫu sao những tuyên bố của Declan Lambert và toàn đội Malaysia trước khi chạm trán tuyển Việt Nam cũng là một tín hiệu tốt, tinh thần chuyên nghiệp cao và thậm chí thái độ đó cũng là cách “lập công chuộc tội” của tuyển Malaysia qua những hành vi gian lận hồ sơ nhập tịch cầu thủ, vi phạm vào những điều cấm kỵ nhất của FIFA.

Ngoài Declan Lambert, các cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia đều nêu quyết tâm cao.