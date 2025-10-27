Diễn biến sức khỏe người bị nạn được nữ giám đốc dừng xe cấp cứu giữa đường 27/10/2025 10:50

(PLO)- Người phụ nữ gặp nạn được nữ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, dừng xe cấp cứu đã hồi phục sức khỏe, tỉnh táo hoàn toàn, song chưa thể đi lại.

Sáng 27-10, trao đổi với PLO, bà Nguyễn Thị Hường, nữ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, cho biết bệnh nhân NTH (50 tuổi) đã hồi phục tốt sau thời gian điều trị.

Theo bà Hường, ngày 23-10, bà H bị tai nạn, nằm bất động giữa đường. Khi đi qua, bà Hường đã kịp thời dừng xe, sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện.

“Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân đau đầu, buồn nôn, sức khỏe yếu. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán chấn động não và vỡ thành xoang hàm" - bà Hường nói.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, sau bốn ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống bình thường, không còn buồn nôn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn chưa thể đi lại do ảnh hưởng của chấn động não, dự kiến cần thêm 7-10 ngày để phục hồi vận động.

“Chiều qua, tôi trực tiếp thăm khám. Qua các xét nghiệm và chụp chiếu, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, nói chuyện bình thường. Dự kiến sau khoảng ba tuần điều trị, bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn và xuất viện” - bà Hường thông tin.

Nữ giám đốc bệnh viện dừng xe trên đường khi đang đi họp, cứu người bị nạn được cộng đồng mạng chia sẻ.

"Sau sự việc, chồng bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn đến giám đốc bệnh viện cùng các y, bác sĩ đã kịp thời cứu giúp vợ mình qua cơn nguy kịch" - đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn cho biết.

Trước đó PLO đưa tin, chiều 23-10, khi đang trên đường đến cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hường phát hiện một phụ nữ nằm bất động bên lề đường, xung quanh có nhiều người đứng xem nhưng không ai dám lại gần. Bà Hường lập tức dừng xe, tiếp cận nạn nhân, kiểm tra tình trạng, sơ cứu và gọi đội ngũ y tế đến hỗ trợ.

“Bệnh viện chỉ cách hiện trường khoảng 5 km. Trong lúc chờ xe cứu thương, tôi kiểm tra sơ bộ, cố định tư thế và giữ an toàn cho bệnh nhân" - bà Hường kể.

Sau khi hoàn tất cấp cứu, bà Hường tiếp tục đến họp và không ngờ hành động của mình được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

“Tôi nghĩ đó chỉ là phản xạ nghề nghiệp bình thường. Nếu là đồng nghiệp khác, họ cũng sẽ làm như tôi. Quan trọng là phải bình tĩnh và hành động đúng cách để giúp người bị nạn" - bà chia sẻ.

Hình ảnh nữ bác sĩ cấp cứu giữa đường nhận hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận tích cực.

Câu chuyện về nữ bác sĩ cứu người nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận tích cực. Nhiều người gọi đây là “hình ảnh đẹp giữa đời thường”, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Bà Hường chia sẻ thêm, trước đây con bà từng gặp tai nạn và được người dân cứu giúp kịp thời nên bà luôn biết ơn điều đó.

“Tôi hiểu cảm giác của người làm cha mẹ khi con mình được giúp đỡ nên không thể đứng yên khi thấy ai đó gặp nạn. Cứu người là bản năng của người thầy thuốc" - nữ giám đốc nói.