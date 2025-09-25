Điều tra vụ người đàn ông tử vong giữa đường nghi bị ô tô tông trúng 25/09/2025 14:08

(PLO)- Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn nằm giữa đường lớn, nghi bị xe ô tô tông trúng.

Ngày 25-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong giữa đường, thi thể không còn nguyên vẹn.

Hiện trường vụ người đàn ông chết giữa đường, nghi bị xe ô tô tông trúng. Ảnh: XĐ

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, đoạn gần giao với đường Thuận An Hòa (phường An Phú, TP.HCM) thi thể một người đàn ông, cạnh đó có một xe máy nhãn hiệu Exciter73E1-396.58.

Thời điểm phát hiện, người dân thấy thi thể nằm ở làn đường ô tô, thi thể nạn nhân đã bị biến dạng, nghi bị bánh ô tô cán qua. Tuy nhiên, ở hiện trường không phát hiện phương tiện ô tô nào dừng lại.

Danh tính nạn nhân được xác định tên Cao Xuân Quảng (34 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình cũ).

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ vụ việc này.