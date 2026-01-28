Điều tra vụ thi thể người đang phân hủy trên bờ biển Đầm Môn 28/01/2026 11:38

(PLO)- Cơ quan chức năng đang tiếp cận hiện trường, điều tra vụ thi thể người đàn ông phân hủy nặng ở bãi biển Đầm Môn.

Sáng 28-1, lãnh đạo Công an xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa, cơ quan chức năng liên quan tổ chức tiếp cận khu vực bãi Cỏ Ống, thôn Đầm Môn, để tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong.

Khu vực phát hiện thi thể là ghềnh đá, khó tiếp cận. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, cuối giờ chiều ngày 27-1, người dân địa phương phát hiện thi thể người đang phân hủy tại khu vực giáp biển thuộc bãi Cỏ Ống, nên báo cơ quan công an.

Theo các nhân chứng, nạn nhân là nam, mặc áo khoác màu đen, đang trong quá trình phân hủy.

Theo Công an xã Đại Lãnh, ngay khi nhận tin báo, đơn vị lập tức tổ chức tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, khu vực phát hiện tử thi có địa hình hiểm trở, vách núi đá gập ghềnh nên khó khăn khi tiếp cận hiện trường.