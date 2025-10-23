Điều tra vụ thi thể trôi dạt vào chân cầu Xóm Bóng 23/10/2025 16:43

(PLO)- Thi thể người đàn ông được người dân phát hiện trôi dạt vào khu vực chân cầu Xóm Bóng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 23-10, Công an phường Bắc Nha Trang cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra vụ một thi thể người trôi dạt vào chân cầu Xóm Bóng.

Cảnh sát khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân. Ảnh: TK

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện khu vực dưới chân cầu Xóm Bóng trên đường 2-4 thuộc phường Bắc Nha Trang, có một thi thể trôi dạt, nên báo cơ quan chức năng.

Công an phường Bắc Nha Trang có mặt sau đó, phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm tử thi để điều tra.

Theo các nhân chứng, thi thể là nam giới, khoảng hơn 40 tuổi, đang trong quá trình phân hủy.