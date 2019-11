Sẽ xử phạt phương tiện đi sai làn tại trạm thu phí

Ngày 29-11, Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ ra quân tuyên truyền và xử lý các phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.



Ngành chức năng tuyên truyền về hành vi đi sai làn tại trạm thu phí tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Theo ông Trần Thanh Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV, trong 10 ngày đầu triển khai, ngành chức năng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, phân luồng giao thông cho các xe đi đúng làn thu phí, chưa thực hiện việc xử phạt vi phạm. Sau đó, sẽ thực hiện việc xử phạt vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại trạm thu phí, cụ thể là việc đi sai làn đối với các phương tiện.

“Chủ đầu tư BOT, Công ty TNHH thu phí tự động VETC phải bố trí đủ người điều hành giao thông, hướng dẫn, tuyên truyền các xe đi đúng làn dành riêng. Bên cạnh đó, thanh tra cục, phối hợp với lực lượng CSGT để xử lý các vi phạm về việc dừng, đỗ, không tuân thủ đi đúng làn đường, hiệu lệnh của người điều hành giao thông tại trạm” - ông Nam yêu cầu.



Làn thu phí không dừng (ETC) tại trạm thu phí tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Theo kế hoạch của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến ngày 31-12, tất cả trạm thu phí BOT trên toàn quốc sẽ triển khai thu phí tự động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thử nghiệm, một số phương tiện trả phí theo hình thức một dừng (MTC) lại đi vào làn thu phí tự động không dừng (ETC) do làn này khá ít xe lưu thông.

Vì vậy, để đảm bảo các phương tiện đi theo đúng làn quy định, Tổng cục Đường bộ phối hợp cùng ngành chức năng các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để tài xế.

Đối với việc tổ chức phân làn và tuyên truyền, xử lý vi phạm tại khu vực trạm thu phí, bà Từ Thị Bích Nguyệt, Tổng giám đốc Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, đã có văn bản xin được điều chỉnh lùi thời gian thực hiện.

Theo bà Nguyệt, trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp có sáu làn xe, trong đó có hai làn thu phí với hình thức ETC. Theo thống kê của đơn vị, số lượng xe sử dụng hình thức trả phí ETC khi qua trạm còn thấp (chiếm khoảng 10%-20%), đa số các phương tiện thanh toán khi qua trạm bằng hình thức thu phí MTC. Trước thực tế đó, các tài xế thường trả phí một dừng nhưng lại thường đi vào làn thu phí tự động vì ít xe.



Trạm thu phí tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.

“Đến thời điểm hiện tại, chưa có quy định pháp luật hiện hành về việc xử lý vi phạm đối với lái xe khi chưa dán thẻ Etag mà đi vào làn thu phí không dừng. Việc xử lý vi phạm là chưa đủ cơ sở pháp lý. Do đó, việc triển khai kế hoạch này sẽ gây bức xúc cho người dân, sẽ làm ùn tắc giao thông ở bốn làn thu phí còn lại, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí” - bà Nguyệt bày tỏ quan điểm.



Trả lời vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV Trần Thanh Nam khẳng định việc áp dụng thu phí tự động không dừng, phân làn và xử lý vi phạm được triển khai trên toàn quốc. Hơn nữa, kế hoạch phối hợp cũng đã nêu rõ, trong 10 ngày đầu chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở để người dân hiểu được những mặt tích cực, những tiện ích khi sử dụng dịch vụ.

“Đối với những trường hợp có hành động quá khích, cố tình thì mới áp dụng biện pháp chế tài. Do vậy, đề nghị chủ đầu tư phối hợp. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo để có phương hướng xử lý” - phó cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV nhấn mạnh.